"On nous envoyait de la merde !" : André Manoukian et Cindy Sander, la guerre à nouveau déclarée ?

On pensait la hache de guerre enterrée depuis des années entre ces deux-là. Mais les récentes déclarations d'André Manoukian ne devraient pas arranger cette affaire vieille comme le monde. En 2008, Cindy Sander vivait un véritable calvaire en participant aux auditions de l'émission Nouvelle Star, sur M6, et en recevant des critiques inhumaines de la part des quatre membres du jury avant de retourner chez elle. De l'eau a coulé sous les ponts depuis cette époque, et la chanteuse a largement obtenu sa revanche musicale et artistique... mais le souvenir reste parfois difficile à revivre.

On nous envoyait de la merde

Invité dans l'émission Extravagantes sur la chaîne Paris Première, le 28 octobre 2022, André Manoukian a, à nouveau, été confronté au passage de Cindy Sander face à Lio, Philippe Manoeuvre, Sinclair et lui-même. "La pauvre, déclare-t-il. Mais Nouvelle Star, c'était une émission bouddhiste. Action : réaction ! On nous envoyait de la merde, on répondait de la merde." Une déclaration qui devrait rapidement revenir aux oreilles de la principale concernée... sans pour autant lui plaire. Après avoir passé les castings, Cindy Sander l'avait pourtant affirmé : on l'avait forcée à faire des choix terribles pour l'envoyer à l'abattoir.

Je me suis laissée manipuler comme une marionnette

"J'étais naïve à l'époque, assurait l'interprète de Papillon de lumière sur les ondes de France Bleue. Je me suis laissée manipuler comme une marionnette, je me suis laissée guider par des gens qui n'en valaient pas le coup et aujourd'hui, j'ai compris comment ça se passe." Son réel guide, lui, est arrivé un peu plus tard dans sa vie. Touché par son parcours, mais surtout ému par sa voix et sa présence, le couturier Thierry Mugler a imposé à Cindy Sander un relooking complet et a fait d'elle l'une des vedettes du spectacle The Wyld, qui s'est joué au Palaast de Berlin pendant des mois. Le parcours a sans doute été difficile à vivre, mais Cindy a tout de même fini par toucher les étoiles. N'en déplaise à André Manoukian.