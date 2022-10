"On s'est aimé passionnément" : Charles Berling et Carla Bruni ont été en couple...

La vie amoureuse de Carla Bruni a été riche au fil des époques et, si depuis plusieurs années maintenant, elle coule des jours heureux auprès de l'ancien président Nicolas Sarkozy, elle a cependant eu plusieurs autres hommes dans sa vie.

Les plus jeunes ne l'ont peut-être jamais su et les plus vieux peut-être oublié mais la chanteuse aujourd'hui âgée de 54 ans a connu plusieurs idylles avant de devenir la femme de Nicolas Sarkozy en 2008. Parmi les hommes de sa vie, on peut citer Louis Bertignac, Mick Jagger ou encore Eric Clapton. Il y a également eu dans sa vie le comédien Charles Berling , ce soir sur TMC dans Le prénom.

En effet, celui que l'on connaît pour ses rôles au cinéma dans les films Ridicule ou encore 20 ans d'écart a entretenu une romance avec la chanteuse et mannequin italienne à la fin de l'année 2000 et cela pendant un an. C'est ce qu'il avait révélé au détour d'une conversation sur sa vie amoureuse pour le magazine Gala en 2008. "J'ai beaucoup d'affection pour Carla. On s'est aimé passionnément et l'on est resté très bons amis. Maintenant, elle a sa vie amoureuse, mais c'est quelqu'un qui me sera toujours cher, comme d'autres femmes dans ma vie", avait-il déclaré alors que l'interprète du tube Quelqu'un m'a dit était devenue première dame de France.

Comme il le laissait alors sous-entendre, des femmes dans sa vie, Charles Berling en a connu beaucoup. Il l'avait reconnu plus tard, en 2018, sur le plateau de Je t'aime, etc face à Daphné Bürki . Ce dernier avait évoqué plus de 200 conquêtes. "Ça vous paraît beaucoup ? J'ai pas vraiment compté à vrai dire. Mais il y a eu différentes périodes où sur un an j'ai peut-être couché avec 25 personnes donc... après, c'est ce qu'on a envie de vivre qui compte", avait finalement expliqué le comédien.