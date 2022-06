"Pas fair-play, pas cool..." : Les tensions entre candidats chamboulent l'orientation de Koh-Lanta

Koh-Lanta, Le Totem maudit touche presque à sa fin. Avant la grande finale et l'épreuve des poteaux, les cinq aventuriers encore en lice, à savoir Bastien, Jean-Charles, Géraldine, François et Ambre, disputent la course d'orientation. Le premier à s'être qualifié haut la main est Jean-Charles ! Ses camarades espèrent désormais pouvoir l'affronter pour la suite...

Géraldine et Bastien se dirigent vers deux directions différentes. De retour à son élément remarquable, Bastien réalise qu'il a regardé la mauvaise couleur. Géraldine revient à son tour et voit que son camarade file dans la direction opposée. "Je vais regarder là elle où elle cherche. Je ne voulais pas faire ça, mais là j'ai foiré", lance le cordiste qui suit finalement la mère de famille qui trouve son comportement "pas cool". Tensions dans l'air...

De son côté, François galère à trouver sa balise. Il stresse, d'autant plus qu'Ambre le rejoint désormais. Du côté de la souche dressée, Géraldine finit par trouver le poignard après 1h03 et est la deuxième à se qualifier pour les poteaux !

Bastien rejoint alors François et Ambre sur le bouquet de bambous. Enfin, après plus d'une heure de recherche, François trouve la balise et file à la table d'orientation. Ambre ne sait plus quoi faire : continuer ses recherches de son côté ou suivre son camarade même si "ce n'est pas fair-play". "C'est l'enfer, mais c'est la seule solution pour assurer ma place pour la suite. Ou alors j'abdique et je me déclare moins forte que les autres", poursuit-elle, en pleine réflexion. Bastien "ne veut pas tricher" et préfère "jouer le jeu" en cherchant seul. Finalement, François trouve le dernier poignard et est le troisième à se qualifier pour les poteaux ! Le pompier est "à bout, physiquement, nerveusement, mentalement".

Ambre VS Bastien, le duel final pour la dernière place

Ils n'ont pas remporté les trois premiers poignards, mais rien n'est perdu pour Ambre et Bastien qui s'affrontent. Il y a désormais une nouvelle zone, celle de l'arbre creux. Les règles changent : plus besoin de revenir à la table d'orientation puisque sur leur nouvelle carte, les deux aventuriers disposent déjà du nombre de pas à faire et de la direction à prendre.

Ambre prend de l'avance en trouvant le repère. Alors qu'elle cherche déjà le poignard, Bastien trouve à son tour l'arbre. Après de laborieuses recherches, c'est Bastien qui trouve le dernier objet et se qualifie pour les poteaux.

Les quatre naufragés regagnent le camp où ils savourent leur dernier repas avant les poteaux.