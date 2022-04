"Pas très naturel..." Amandine Pellissard (Familles nombreuses) : sa nouvelle coupe ne fait pas l'unanimité

De passage à Paris, Amandine Pellissard en a profité pour se refaire une beauté en s'offrant une nouvelle coupe de cheveux. Lassée par sa coupe courte au carré, la candidate fétiche de l'émission Familles nombreuses, la vie en XXL s'est rendue dans un salon de coiffure de la capitale afin de subir un relooking coiffure total.

Finies les pointes fourchues et les cheveux secs et abimés, la jolie maman suivie par plus de 319 000 abonnés a cédé à la tentation des extensions et arbore fièrement désormais une longue crinière blonde wavy aux reflets caramels. Sur Instagram, la femme d'Alexandre a dévoilé le résultat de son changement de look. "Encore une fois un grand merci à la team d'amour des @lesciseauxparisiens. Pour leur taf on the fire. Je vous aime tous les 3 !!!!" écrit-elle en légende.