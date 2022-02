Familles nombreuses : Amandine Pellissard reçoit une nouvelle horrible lettre, TF1 s'en mêle !

Dans Familles nombreuses, la vie en XXL, Amandine Pellissard partage son quotidien avec son mari Alexandre. Ensemble, le couple est à la tête d'une fratrie de huit enfants. Récemment, le rêve a tourné au cauchemar lorsque le clan a reçu des menaces de mort et autres insultes. Mardi 8 février 2022, la mère de famille était invitée sur le plateau de Touche pas à mon poste, sur C8. L'occasion pour elle de révéler avoir reçu une nouvelle lettre terrible...

"Espèce de salo**rie avec ta gueule botoxée (...) Famille de cas soc(iaux), abrutis", pouvait-on lire sur un premier courrier anonyme. Cette deuxième lettre va encore plus loin. "Je m'adresse à vous Alexandre Pellissard, comment vous pouvez supportez la vie avec votre p**** de femme Amandine. En ce moment elle est à Paris et chaque fois votre t**** et s**** vous trompe. Nous avons des preuves et des photos qui seront mises sur Instagram. (...) Soyez indulgent Alexandre vous êtes un bon papa, ça va faire la Une des journaux. Bon courage", écrit l'anonyme. Quelques lignes lues par Cyril Hanouna en direct et qui font état d'un présumé adultère de la part d'Amandine Pellissard. Mais ce n'est pas tout : les abus qu'elle confiait avoir subis plus jeune sont mis en doute.

Alors que ces horribles mots ne sont pas signés, la jolie blonde aux yeux bleus explique que, d'après elle, il ne s'agit pas de la même personne qui a écrit les deux lettres. "La première enveloppe, le code de distribution était proche de notre domicile. Je n'ai aucune idée de qui ça vient, indique-t-elle. On a beaucoup de haters. On a beaucoup de personnes qui nous dézinguent depuis le premier jour. Nous encore plus que les autres familles. On reste très hermétiques à tout ce qui se dit (...). Par contre, le problème c'est que là, ça dépasse les réseaux sociaux."

Des attaques répétées qui ont fait réagir TF1. "Depuis plusieurs semaines, les familles sont régulièrement attaquées sur les réseaux sociaux. Nous tenions à rappeler que si Familles nombreuses est une émission que nous aimons tous commenter, il est important de le faire dans le respect d'autrui, peut-on lire sur un communiqué. Les insultes, menaces et messages haineux à l'égard des familles n'ont pas lieu d'être. Nous condamnons fermement ce genre de comportement et recommandons aux familles de porter plainte."