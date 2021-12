Amandine Pellissard (Familles nombreuses) enceinte ? Une vidéo troublante dévoilée

Amandine Pellissard est-elle enceinte de son neuvième enfant ? C'est ce que les abonnés Instagram de la candidate de Familles nombreuses (TF1) ont envie de croire après la publication d'une vidéo en story, mardi 21 décembre 2021.

C'est à 19 ans que la jeune femme de 34 ans est devenue maman pour la première fois d'un garçon prénommé Léo (15 ans, né d'une précédente relation). Amandine Pellissard a ensuite rencontré Alexandre, avec lequel elle a eu sept enfants. Et, n'en déplaisent à ses détracteurs, elle compte bien agrandir encore sa famille. Son mari et elle espèrent en effet accueillir un neuvième enfant. Et à en croire l'une de ses stories Instagram, c'est en bonne voie.

Hier, Amandine Pellissard a partagé une vidéo sur laquelle on peut découvrir un filtre représentant un test de grossesse. Il est censé dire si la personne qui apparaissait allait avoir un autre enfant. Et c'était... positif. En découvrant le résultat, la mère de famille a affiché une mine surprise, puis dubitative. Peut-être recevra-t-elle ce beau cadeau de la vie pour Noël ? Si tel est le cas, nul doute qu'elle avertira ses abonnés, en temps et en heure.

Un été marqué par une fausse couche

La star de Familles nombreuses ne se précipitera en effet pas car en juillet dernier, son époux et elle ont connu un drame. Alors qu'elle avait annoncé qu'elle était enceinte, quelques jours plus tôt, Amandine Pelissard avait révélé qu'elle venait de faire une fausse couche. "Bonjour à tous. Nous sommes effectivement absents d'Instagram car, malheureusement, j'ai dû être admise aux urgences hier (dimanche) aux alentours de midi. Suite à une anomalie placentaire, j'ai malheureusement fait une fausse couche à 13sa. Nous avons besoin de quelques jours pour nous retrouver. Le soleil brillera à nouveau. Néanmoins, chaque chose en son temps. Merci pour votre compréhension et votre bienveillance", avait-elle écrit.

Amandine Pellissard avait ensuite partagé une photo sur laquelle on pouvait voir son baby bump. "J'aime cette photo, une des dernières prise avec mon ventre arrondi... Le soleil se couche sur moi, comme ce rêve qui s'est éteint... Cette soupape de sécurité qui est d'attendre trois mois pour souffler, se projeter, y croire n'aura malheureusement pas été la notre... Cette grossesse tant espérée, ce bébé que nous attendions comme une évidence. Dans cette épreuve, les enfants sont solaires, permettent de tenir, de prendre sur soi car être maman c'est prendre sur soi 18h/24. Et garder le silence de la nuit pour pleurer lorsqu'on a besoin", l'avait-elle notamment légendée.