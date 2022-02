Amandine Pellissard insultée et menacée de mort : en larmes, elle évoque son dangereux harceleur

En larmes, Amandine Pellissard a révélé vivre continuellement dans la peur et craindre pour la sécurité et pour la vie de ses enfants lors d'une interview avec Jeremstar le 6 février 2022. En larmes, la maman de huit enfants qui est une candidate emblématique de l'émission Familles nombreuses, la vie en XXL a confié qu'un dérangé avait trouvé son adresse et s'amusait à lui envoyer des lettres de menace de mort : "Ma famille et moi-même sommes victimes de harcèlement perpétuel en raison de notre médiatisation. Un détraqué a nos coordonnées et s'en prend à mes enfants."

Sous le choc, elle lit également une lettre de menace de cet homme. "Espèce de saloperie, pas la peine de porter plainte j'ai mis des gants." a-t-il écrit. Ayant déjà tenté d'avoir de l'aide en allant voir la police, la jeune femme a révélé qu'elle n'avait trouvé aucun réconfort de la part des gendarmes.

Pire, ceux-ci attendraient qu'un drame se produise avant d'effectuer de quelconques recherches. "On est très inquiets indique Amandine Pellissard. Quand on nous accueille dans un commissariat en vous disant :'C'est pas grave on attendra qu'il se passe quelque chose. Quand il y aura une trace".