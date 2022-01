Suicide de Mava Chou : Découverte de son corps, coup de fil troublant... son compagnon raconte

Le 22 décembre 2021 a été annoncé le décès soudain de Mava Chou (de son vrai nom Maëva Frossard) à l'âge de 32 ans. D'après les premiers éléments de l'enquête ouverte, la Youtubeusese s'est suicidée après avoir été harcelée. Elle laisse derrière elle ses quatre enfants ainsi que son compagnon Romain. C'est d'ailleurs ce dernier qui a fait la macabre découverte du corps sans vie de Mava Chou à deux jours de Noël.

Auprès de Jeremstar dans une vidéo postée sur Youtube lundi 17 janvier 2022, l'homme explique avoir été pris d'une "sorte d'angoisse" juste avant de se rendre au domicile de la jeune femme qui était sous anti-dépresseurs. "Malheureusement, quand je suis arrivé, derrière la baie vitrée, j'ai vu et compris ce qui se passait. J'ai immédiatement prévenu les secours, j'ai dû ouvrir la baie vitrée à coups d'épaule et j'ai tenté une réanimation, qui n'a malheureusement servi à rien. Je me tenais debout. Je tremblais, j'étais en état de choc", a-t-il rapporté avec émotion.

Je vais fermer les yeux

Quelques heures auparavant, Romain avait compris que sa compagne était épuisée par le cyber-harcèlement qu'elle subissait au quotidien. Leur dernier échange téléphonique est d'ailleurs très troublant. "Elle m'a dit [au téléphone, ndlr] : 'Je vais fermer les yeux'. Elle venait de me dire qu'elle était fatiguée. Donc je lui ai proposé d'aller se reposer. Je lui ai dit de ne pas se faire de souci, que j'allais m'occuper des enfants et qu'elle nous rejoindrait quand elle se réveillerait, quand elle se serait reposée. Elle m'a répondu : 'Oui, je vais aller fermer les yeux'. Sur le moment, cette phrase n'avait pas le sens qu'elle peut avoir aujourd'hui", regrette-t-il.

Pourtant, Mava Chou faisait savoir depuis plus d'un an qu'elle vivait un véritable calvaire. Elle avait même accepté de témoigner dans Sept à Huit pour un reportage diffusé seulement deux semaines avant son suicide et dans lequel elle accusait son ex-mari et père de ses enfants, Adrien Czajczynsk, d'être responsable du harcèlement dont elle était victime. Le streameur de jeux vidéos aurait selon elle utilisé les réseaux sociaux pour liguer les internautes contre elle et les pousser à l'attaquer sur la Toile. Il aurait même sous-entendu que Mava Chou était une mère violente avec leurs enfants. Entre leur séparation et son suicide, Mava Chou avait déposé cinq plaintes contre son ex-conjoint. Le parquet a ouvert une enquête pour harcèlement moral ayant poussé au suicide.

Adrien Czajczynski reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.