Suicide de Mava Chou : Ses dernières paroles quelques jours avant sa mort

La mort de Mava Chou (de son vrai nom Maëva Frossard) suscite émotion et indignation. La youtubeuse et jeune maman de quatre enfants s'est suicidée à deux jours du réveillon de Noël à cause d'une vague de cyber-harcèlement. Elle s'était confiée dans l'émission Sept à Huit.

Un reportage de Sept à Huit du dimanche 9 janvier 2022 était consacré à Mava Chou. À l'origine interrogée sur son activité de youtubeuse, la défunte a révélé aux caméras qu'elle était victime de harcèlement sur les réseaux sociaux, harcèlement qu'elle impute à son ex-mari Adrien Czajczynsk, un streameur de jeux vidéos influent.

J'en suis venue à vouloir cesser de vivre. J'ai fait des tentatives.

Mava Chou s'est entretenue avec Sept à Huit le 7 décembre 2021, deux semaines avant son suicide. Elle avait montré aux caméras les messages et commentaires insultants qu'elle recevait, et avait dévoilé les dégâts de ces derniers sur sa santé. "J'ai été mise sous anti-dépresseurs et j'en suis venue à vouloir cesser de vivre. J'ai fait des tentatives, confiait-elle, après lecture à voix haute de quelques propos écrits à son égard. Finalement, on abandonne. Si je suis un monstre, alors je m'en vais. On ne s'en sort pas car on n'a pas d'issue. On dépose des plaintes, on demande à l'aide. Et tout le monde s'en fout".