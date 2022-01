Suicide de Mava Chou : son compagnon raconte ses derniers jours, "J'ai vu sa descente aux enfers"

La famille de Mava Chou a annoncé sa mort le 22 décembre 2021 à l'aide d'un communiqué officiel. Mais c'est le compagnon de la Youtubeuse de 32 ans, Romain, qui a retrouvé son corps inanimé à son domicile situé dans les Vosges. Alors qu'il peine à se relever de cette épreuve, ce cadre d'entreprise a accepté d'en dire plus sur les conditions de vie de sa moitié, qui se dégradait de jour en jour.

On sait que Maëva Froissard, de son vrai nom, avait été victime d'une campagne de cyberharcèlement, la poussant à déposer une plainte juste avant son décès contre son ex-mari et contre X pour harcèlement moral et provocation au suicide. Dans les colonnes du journal Le Parisien, son partenaire, Romain, rappelle qu'elle avait déjà tenté de mettre fin à ses jours en automne 2020 mais aussi au printemps 2021 et pendant l'été.

Maman de quatre enfants, Mava Chou jonglait difficilement avec sa vie de Youtubeuse, son quotidien et tous les risques que représentait son métier. "Vous pouviez critiquer sa coupe, sa tête au réveil, son maquillage, cela la faisait rire, explique Romain au Parisien. Mais quand des centaines de comptes ont commencé à s'attaquer à son rôle de mère, à ses enfants, à son conjoint, c'est devenu insoutenable pour elle." Une enquête pour harcèlement moral ayant poussé au suicide a été ouverte et les proches de Maëva Froissard attendent désormais que justice soit faite.

J'ai vu sa descente aux enfers sur les dix derniers mois

Il faut dire que la menace n'était pas seulement virtuelle pour Mava Chou et sa famille. Le nom de sa commune avait fuité sur Internet. Des photos de sa rue avaient été publiées en ligne. Elle craignait simplement le pire et avait fait appel à la justice à plusieurs reprises. "J'ai vu sa descente aux enfers sur les dix derniers mois, se souvient Romain. Auparavant, elle avait dû faire une ou deux crises d'angoisse tout au plus. Après, c'était au moins une fois par semaine. Les attaques étaient devenues quasi quotidiennes. Elle ne savait plus quoi faire. Certains jours, ça allait. Mais les autres, elle pleurait..."

Retrouvez l'interview intégrale de Romain, le compagnon de Mava Chou, sur le site du journal Le Parisien.