Mort de Mava Chou à 32 ans : son compagnon, Romain, lui rend un hommage cryptique

Les fêtes de fin d'année ne seront plus jamais les mêmes pour son entourage. Le 23 décembre 2021, à quelques heures de Noël, la youtubeuse Mava Chou est morte à l'âge de 32 ans. Maman de quatre enfants, séparée de son mari Adrien Czajczynski, la jeune femme avait retrouvé l'amour dans les bras d'un certain Romain. Et si l'attention se porte davantage sur les raisons de ce drame, depuis qu'il est survenu, l'amoureux de la vidéaste a tenu à lui rendre hommage, loin des soupçons et des polémiques.

Je voudrais te remercier d'avoir fait en sorte de me protéger de tout cela

Maëva Frossard, de son vrai nom, était apparue pour la dernière fois sur les réseaux sociaux le 18 décembre 2021, lors d'un séjour à la montage à La Plagne Paradiski. Or, celui qui tenait l'appareil pour immortaliser le moment, c'était Romain. "Mon Coeur, ceci sera certainement ma dernière publication pour toi, écrit-il. Avec cette photo j'aimerais que les gens garde ce souvenir de toi. Ce souvenir d'une femme resplendissante, radieuse, gentille, attentionnée, un peu fofolle sur les bords, forte, courageuse et authentique. Je voudrais également te remercier, tu le savais, d'avoir fait en sorte de me protéger de tout cela. Je sais et tu sais ce que nous étions et nous resterons l'un pour l'autre. Je t'aime et je t'aimerai mon coeur, mon ange."