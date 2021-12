Mort de Mava Chou : accusé de l'avoir poussée au suicide, son ex-mari sort du silence !

Mais de quoi Mava Chou est-elle morte ? La jeune femme de 32 ans, décédée le 23 décembre 2021, a laissé quatre enfants derrière elle ainsi qu'un épais mystère entourant sa disparition. Si la famille a demandé à ce que personne ne tente d'en savoir davantage, l'AFP a révélé que l'influenceuse, suivie par 152 000 personnes sur Youtube, avait déposé une plainte pour harcèlement moral et provocation au suicide contre son ex-mari et contre X. Plainte qui est hélas partie trop tard... et qui a provoqué un torrent de haine à l'encontre de ce fameux compagnon, lui aussi vidéaste, Adrien Czajczynski, alias Adrien VLOG & Blabla.

Le 26 décembre 2021, Adrien Czajczynsk a donc tenu à réagir dans un communiqué oral qu'il a diffusé sur sa propre chaîne Youtube. Il assure, entre autres, qu'il a fait tout ce qui était en son pouvoir pour éviter que ses quatre enfants n'aient à survivre à une telle douleur. "Nous faisons tout notre possible pour les aider et leur apporter notre soutien dans ce moment difficile, explique-t-il. Et ce dans le strict respect de la mémoire de leur maman et de l'amour qui leur est porté."