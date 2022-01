Suicide de Mava Chou : son compagnon accuse et fait de sordides révélations

Elle espérait trouver une solution juste avant de mettre fin à ses jours. Hélas, la plainte de Mava Chou est partie le jour de sa mort, annoncée par la famille le 22 décembre 2021. Dans ces papiers, la jeune Youtubeuse de 32 ans demandait à déposer une plainte pour harcèlement moral et provocation au suicide contre son ex-mari, Adrien Czajczynski, alias Adrien VLOG & Blabla, ainsi que contre X. S'il a affirmé qu'il n'était en rien responsable du suicide de son ex, le jeune homme est tout de même au coeur de l'enquête qui a été ouverte. La justice tente de savoir s'il a, oui ou non, poussé Maëva Froissard - de son vrai nom - à commettre un geste fatal.

Interrogé par le journal Le Parisien, Romain, l'ultime compagnon de Mava Chou, semble avoir une sérieuse dent contre Adrien Czajczynski. "Elle m'avait expliqué que son ex-mari utilisait ses vidéos et ses réseaux pour lui lancer des piques que reprenaient en boucle ses partisans, raconte-t-il. Elle souffrait de ces attaques régulières. J'avais ressenti comme un appel à l'aide. À ce moment-là, elle avait déjà déposé plainte pour harcèlement. Elle avait même écrit un courrier recommandé au procureur. Elle attendait de l'aide. Mais cette aide n'est jamais venue de la part de la justice."

On a prétendu que Maeva était une mère maltraitante

Depuis des mois, Mava Chou était au coeur d'une vague de cyberharcèlement. Les attaques avaient plus ou moins commencé quand elle avait décidé de se séparer d'Adrien Czajczynski. Apparue dans l'émission On a échangé nos mamans en 2018, elle était notamment pointée du doigts pour l'éducation qu'elle offrait à ses quatre enfants. "L'enquête devra déterminer qui a fait quoi, souligne Romain. Mais quand son ex-mari a commencé à sous-entendre qu'il aurait pu y avoir des violences sous notre toit, au début de l'année dernière, ça a pris une ampleur énorme. Sur les réseaux sociaux, on a prétendu que Maëva était une mère maltraitante. Que les enfants auraient eu accès à des films X sur mon ordinateur. Nous avons été comparés à Michel Fourniret, à Myriam Badaoui. C'est là que j'ai commencé à avoir peur."

En cherchant bien, certains internautes étaient parvenus à trouver le nom de la commune du couple et avaient même diffusé plusieurs photographies de leur rue. De son côté, Adrien Czajczynsk a toujours affirmé n'être en rien responsable du suicide de Mava Chou et refuse d'être accusé de cyberharcèlement - il assure même en être lui-même victime. "Oui je suis peiné, oui je suis touché, expliquait-il quelques jours après la mort de Maëva Froissard, sur sa chaîne Youtube à lui. Maëva est et restera la mère de mes enfants..."

Adrien Czajczynski reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire