"Passé à côté de la mort" : le témoignage bouleversant d'un footballeur français, rescapé du séisme en Turquie

C'est un évènement qui a bouleversé la vie de millions de personnes en l'espace de quelques minutes. Dans la nuit du 5 au 6 février dernier, un très violent séisme a frappé de plein fouet la Turquie et la Syrie et après plusieurs jours de fouilles et de recherches pour trouver des survivants, les chiffres sont effroyables. D'après les dernières informations, les différents tremblements de terre qui se sont abattus sur la région auraient fait plus de 8 700 morts et on compte également plus de 20 000 blessés. Des chiffres terribles et une population qui va avoir besoin de l'aide internationale pour s'en sortir. Parmi les nombreuses victimes, on trouve notamment certains footballeurs bien connus, installés en Turquie et présents au moment des faits.

Le cas de Christian Atsu, ancien joueur de Chelsea et enseveli sous les décombres pendant de longues heures, a fait beaucoup de bruit. Heureusement, ce dernier est sain et sauf et il va pouvoir se remettre doucement du cauchemar qu'il vient de vivre. D'autres sportifs célèbres ont vécu le drame au plus près, à l'image de Stéphane Bahoken, un footballeur français bien connu des amateurs du championnat de France. Passé notamment par Angers et Strasbourg, il joue actuellement pour le club turque de Kasimpasa. Heureusement pour lui, il se trouvait dans un hôtel aux fondations antisismiques, ce qui lui a sauvé la vie. "J'ai été réveillé, peu après 4h, quand j'ai senti mon lit, puis toute la chambre bouger. Des armoires se sont effondrées, des vitres se sont cassées", raconte-t-il dans une interview accordée au Parisien.

Sorti du séisme sain et sauf, Stéphane Bahoken va réaliser par la suite ce qui vient de lui arriver. "La peur vient ensuite, a posteriori. Tu te dis que se serait-il passé dans un autre hôtel ? Le plafond me serait peut-être tombé sur la tête. Tu comprends, après coup, que tu es passé à côté de la mort", raconte-t-il, avant de conclure : "J'ai eu la peur de ma vie".

Un témoignage très fort de la part du footballeur de 30 ans, qui a vécu un des pires moments de sa vie. "Tu as la triste réalité en face de toi. Tout autour, c'est la désolation, des images apocalyptiques. Tu vois des décombres, tu imagines les personnes prises aux pièges sous ces gravats...", décrit le footballeur, certainement marqué à vie par les scènes qu'il vient de vivre.