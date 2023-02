Séisme en Turquie : Une star du foot portée disparue après les tremblements de terre

C'est un véritable cauchemar qu'a vécu la Turquie ces dernières heures. Le pays a été frappé par plusieurs tremblements de terre dans la nuit du 5 au 6 février et à l'heure actuelle, on dénombre près de 1900 morts, selon les informations de France Info. Un bilan très lourd et qui risque malheureusement de s'agrandir au cours des prochaines heures puisque l'on compte de très nombreux disparus, pris sous les décombres des bâtiments s'étant écroulés et parmi les nombreuses personnes dont on a encore aucune nouvelle, on retrouve un footballeur bien connu.

D'après les informations sorties dans la presse, Christian Atsu, international ghanéen de 31 ans et ancien joueur de Chelsea, n'a pas donné signe de vie depuis depuis que le violent séisme d'une magnitude de 7.7 a touché la Turquie. Joueur d'Hatayspor, l'attaquant, élu meilleur joueur de la Coupe d'Afrique des nations en 2015, était sur le terrain hier soir et il a même marqué un but, mais depuis, il est activement recherché par les secours, qui n'ont plus eu de nouvelles de lui depuis plusieurs heures. Une énorme inquiétude pour ses proches comme pour son club, qui n'a plus de nouvelles de son joueur. Ce n'est d'ailleurs pas le seul, puisque son coéquipier Onur Ergün, ainsi que le directeur sportif de l'équipe sont toujours recherchés à l'heure actuelle.

Le corps d'un gardien d'une équipe de deuxième division retrouvé sous les décombres

Des tremblements de terre dévastateurs et qui ont donc fait de très nombreuses victimes. Eyup Türkaslan, le gardien de but du Yeni Malatyaspor, un club de deuxième division turque, a lui été retrouvé mort sous les décombres, comme l'informe L'Équipe.

Le premier tremblement de terre a eu lieu à 2h17 du matin dans le sud-est de la Turquie et en Syrie, surprenant la plupart des habitants de cette région. Une deuxième secousse a eu lieu en fin de matinée, à une centaine de kilomètres au nord du premier séisme et dont la magnitude a été quasiment équivalente. Pour l'heure, le bilan est déjà très lourd et de nombreux pays ont déjà annoncé une intervention rapide. "La France se tient prête à apporter une aide d'urgence aux populations sur place", a déclaré le président de la République, Emmanuel Macron.