Séismes en Turquie : Christian Atsu, le footballeur enseveli sous les décombres, enfin retrouvé

Le bilan du séisme qui a touché la Turquie et la Syrie dans la nuit du dimanche au lundi 6 février ne cesse de s'alourdir d'heure en heure et ce mardi matin, les chiffres annoncés font froid dans le dos. Au cours de ces tremblements de terre d'une magnitude très élevée, ce sont plus de 5 000 personnes qui auraient perdu la vie et 20 000 personnes blessées. D'après les informations de l'OMS (Organisation mondiale de la santé), près de 23 millions de personnes pourraient être touchées par cette catastrophe. Une véritable tragédie qui a également touché plusieurs sportifs bien connus installés en Turquie, à l'image de Christian Atsu, le footballeur de 31 ans, qui joue actuellement pour le club de Hatayspor.

Joueur bien connu des amateurs de sport, le Ghanéen a notamment évolué sous les couleurs de Chelsea et de Newcastle, en Angleterre. Élu meilleur joueur de la Coupe d'Afrique des nations en 2015, l'attaquant africain n'avait plus donné signe de vie depuis le séisme qui a touché la Turquie et les secours cherchaient activement à avoir de ses nouvelles. Une inquiétude légitime pour ses proches et ses fans, mais qu'ils se rassurent, ce dernier a été retrouvé vivant, bien qu'il ait passé de longues heures sous les décombres. "Christian Atsu a été sorti (des décombres, ndlr) blessé. Notre directeur sportif, Taner Savut, est malheureusement toujours sous les décombres. Hatay a été profondément affecté. Nous nous dirigeons vers la fin des heures les plus dangereuses", a déclaré un dirigeant de Hatayspor, sur la radio turque Radyo Gol.

Un autre sportif retrouvé mort sous les décombres

Un véritable soulagement pour Christian Atsu et ses proches, même si d'autres sportifs professionnels n'ont pas eu la même chance, à l'image d'Eyup Türkaslan, le gardien de but du Yeni Malatyaspor, un club de deuxième division turque, retrouvé mort sous les décombres. Une situation terrible pour la Turquie et la Syrie, qui comptent leurs morts et implorent l'aide internationale de rapidement intervenir. "La France se tient prête à apporter une aide d'urgence aux populations sur place", a notamment déclaré le président de la République, Emmanuel Macron.