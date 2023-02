"Personne ne sait qui t'es" : Stéphane Bern se prend pour une star, son chéri Yori calme ses ardeurs

Non seulement Stéphane Bern prend bien les taquineries de son chéri mais le fait même participer à sa lettre. Yori prend donc la plume pour écrire un petit mot à Charles III et se permet même une familiarité pour agacer son compagnon. Et Stéphane Bern tombe en plein dans le piège : "Kiss Love Slurp Slurp ? Je ne l'envoie pas, je vais me ridiculiser à la Cour d'Angleterre."

Stéphane Bern moqué par sa moitié

Yori n'a pas attendu longtemps pour faire dédramatiser Stéphane Bern, toujours avec beaucoup d'humour : "Mais personne ne sait qui t'es ! Tu fais genre, tu fais semblant que tu les connais mais tu ne les connais pas !" Mort de rire, l'animateur le plus royal du PAF tente de se défendre : "Mais j'ai des photos de la reine avec le prince Charles, enfin le roi." Ce à quoi Yori répond : "Eux n'ont pas de photos de toi." Un constat loin de démoraliser Stéphane Bern. Il devrait d'ailleurs pouvoir rectifier le tir le 6 mai prochain lors du couronnement de Charles III et prouver à Yori qu'il fait bel et bien partie de la famille !