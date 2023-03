"Pierre est venu me chercher avec notre fille..." Laurie Delhostal face à la "deuxième étape" de son cancer

C'est une nouvelle qui a ému le petit monde du journalisme sportif lorsque Laurie Delhostal a annoncé le 28 novembre 2022 qu'elle était atteinte d'un cancer. Depuis, elle se bat quotidiennement contre la maladie et elle n'hésite pas à partager son expérience avec ses abonnés sur les réseaux sociaux. Une période forcément compliquée pour la journaliste de 43 ans, qui travaille notamment pour France Info et La chaîne L'équipe.

Il y a quelques semaines, elle s'est confiée à Télé 7 jours sur son combat contre la maladie. "C'est un cancer avancé. Donc je vais en avoir encore pour de longs mois de traitement. J'ai eu droit à la chimiothérapie, la radiothérapie, la chirurgie. Je considère que j'ai fait plus de la moitié de ce marathon médical", a-t-elle révélé, avant de poursuivre : "La métaphore sportive est une évidence pour moi. Il y a le fameux mur des 30 km à dépasser. Mais j'ai un bon mental". Une combat dans lequel elle n'est définitivement pas seule. Après avoir reçu de nombreux messages d'encouragements suite à son annonce en novembre dernier, Laurie Delhostal sait également qu'elle peut compter sur ses proches.

Pierre Rabadan est venu me chercher avec notre fille et un sandwich au thon. J'ai enfin pris un week-end de repos

Ce 26 mars, la journaliste a donné de ses nouvelles à sa communauté sur Instagram et visiblement c'était une journée importante pour elle. "Deuxième étape passée. Pas la plus agréable mais on a écouté du Bob Marley au bloc opératoire. Et chanté. Pierre Rabadan est venu me chercher avec notre fille et un sandwich au thon. J'ai enfin pris un week-end de repos", écrit Laurie Delhostal, avant de faire allusion en humour à la photo qu'elle a prise pour illustrer son message et sur laquelle on peut la voir sur le plateau de L'Equipe de Greg, une émission de sport : "Photo sans rapport mais récente avec Zidane qui s'apprête à me cogner l'épaule. Ce qui n'est pas très sympa vu mon état."