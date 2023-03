"Après quatre mois de chimio..." : Laurie Delhostal face à une nouvelle étape de la maladie

C'est un long et dur combat que mène Laurie Delhostal depuis le mois d'octobre 2022. La journaliste sportive a attendu plusieurs semaines avant de l'annoncer publiquement à travers ses réseaux sociaux. "Il y a un mois tout juste on m'a dit : 'vous avez un cancer' (...) J'ai découvert les IRM, Pet Scan, le Pac. Plein de médicaments pour ne pas vomir. Le bonnet de water-polo glacé pendant la chimio", écrivait-elle en novembre, déclenchant une vague d'encouragements et de messages d'espoir de la part de ses proches.

Depuis, les semaines semblent longues pour la mère de famille de 43 ans. En couple avec l'ancien rugbyman Pierre Rabadan, celle qui officie à France Info et sur La chaîne L'Équipe tient au courant sa communauté de l'évolution de sa maladie sur Instagram. Si l'épreuve est forcément très dure à vivre, Laurie Delhostal a partagé de bonnes nouvelles ces derniers temps, à commencer par son retour sur le petit écran, dans l'émission L'Équipe de Greg. "Mes trois poils sur le caillou et moi on a repris le chemin de la télé aujourd'hui", écrivait-elle en référence aux effets secondaires qu'implique une chimiothérapie.

Même pas une IRM, une petite prise de sang, un patch anesthésiant de rien du tout à mettre

Ce lundi 13 mars, la journaliste qui habite à Paris vient de faire une nouvelle grande annonce sur Instagram et il s'agit d'une bonne nouvelle ! Sur sa publication, elle partage une photo d'elle en train de sourire en faisant le V de la victoire avec sa main. "Après quatre mois de chimio, j'attaque aujourd'hui ma première semaine sans aller à l'hôpital. Même pas une IRM, une petite prise de sang, un patch anesthésiant de rien du tout à mettre", explique-t-elle. Un soulagement pour Laurie Delhostal, qui a déjà évoqué la pénibilité des longues séances de traitement qu'elle a dû subir au cours des dernières semaines. "Le mot d'ordre de cette pénible série est sur la photo (je vous aide : patienceee)", ajoute-t-elle, avant d'indiquer qu'il y aurait ensuite une nouvelle phase de chimiothérapie. "Et courage à celles/ceux qui sont encore en pleine saison 1", conclut-elle son message plein d'espoir.