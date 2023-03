Diaporama : "Après quatre mois de chimio..." : Laurie Delhostal face à une nouvelle étape de la maladie

Laurie Delhostal fait une nouvelle annonce importante Laurie Delhostal lors de la 2ème convention nationale de prévention des violences dans le Sport au Conseil Economique Social et Environnemental à Paris, France. © Panoramic/Bestimage © BestImage, Agence/ Panoramic / Bestimage

Les derniers mois, elle a dû subir de nombreux traitements pour tenter de vaincre la maladie Exclusif - Karim Bennani, Daniel Riolo, Guy Roux, Vikash Dhorasoo, Laurie Delhostal - Backstage de l'émission OEED (On Est En Direct) présentée par L.Salamé et L.Ruquier - Paris le 23/04/2022 - © Jack Tribeca / Bestimage © BestImage, Jack Tribeca/Marc Ausset-Lacroix/Bestimage

5 / 13