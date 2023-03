"Vous m'aviez manqué" : Laurie Delhostal, atteinte d'un cancer, fait son grand retour à la télé avec émotion (vidéo)

C'est un retour qui a été préparé avec la plus grande discrétion et qui a certainement dû faire très plaisir aux téléspectateurs de La chaîne L'Équipe. Mardi 7 mars, Laurie Delhostal a fait son grand retour dans l'émission phare de la chaîne, L'Équipe de Greg. Il faut dire qu'avant qu'elle annonce être atteinte d'un cancer en novembre 2022, la journaliste de 43 ans faisait partie des consultants réguliers de l'émission présentée par Grégory Ascher. Depuis, elle a évidemment dû prendre une pause, le temps de se soigner et de combattre la maladie.

Une période forcément compliquée pour la compagne de l'ancien rugbyman Pierre Rabadan, qui partage beaucoup de moments de vie avec ses abonnés sur les réseaux sociaux. Mère d'une petite fille de 7 ans, elle décrit son quotidien, notamment au travers de ses stories sur Instagram. Des journées souvent occupées par de longues séances de chimiothérapie, mais Laurie Delhostal a trouvé la parade pour faire passer le temps et elle n'hésite pas à dévoiler ses petites astuces à sa communauté. Malgré la maladie, la journaliste continue de travailler comme avant et elle est toujours présente quotidiennement chez France Info, mais difficile jusqu'ici de cumuler avec son activité à la télévision.

Visiblement plus en forme, Laurie Delhostal a donc décidé d'effectuer son grand retour sur le petit écran puisqu'elle était présente ce 7 mars dans l'émission L'Équipe de Greg. Un retour salué par l'animateur, qui est même allé jusqu'à lui offrir un bouquet de roses pour saluer l'évènement. "Vous m'aviez manqué", souligne-t-elle en reprenant la séquence sur Twitter. La journaliste sportive a également tenu à marquer le coup sur Instagram : "Mes trois poils sur le caillou et moi on a repris le chemin de la télé aujourd'hui", écrit-elle, saluée dans les commentaires par Mélissa Theuriau ou Alicia Dauby.