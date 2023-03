"Evolution du bidou" : Alicia Dauby (L'Équipe de Greg) enceinte, elle montre l'avancée de sa grossesse en photos

S'il y a bien une chaîne qui a su s'imposer comme la référence des émissions de talk sport, c'est bien La chaîne L'Equipe ! Alors que le média a longtemps été simplement composé de journaux informatifs, depuis plusieurs années maintenant, les émissions de débat avec un animateur et plusieurs consultants et journalistes sont de plus en plus populaires. L'Equipe du soir, animée par Olivier Ménard et dans laquelle on retrouve pêle-mêle Djibril Cissé, Raymond Domenech ou encore Giovanni Castaldi est devenue une référence, mais sa petite soeur L'Équipe de Greg se défend aussi très bien.

Avec un ton plus léger, le talk show animé par Grégory Ascher est un savant mélange d'humour, de débats et de jeux sur la thématique du football. Parmi les journalistes, on retrouve notamment Carine Galli, mais il y a une jeune journaliste qui commence à faire parler d'elle, Alicia Dauby. La jeune femme qui a fêté ses 30 ans en juillet dernier a parfaitement su s'intégrer à l'équipe, tout en démontrant une très grande culture footballistique. Sur son compte Instagram, où elle est suivie par plus de 28 000 abonnés, la journaliste qui possède des origines tchèques a annoncé le 24 décembre dernier qu'elle était enceinte ! "Joyeux Noël à tous. Comme une grande partie d'entre vous l'avait remarqué, j'attends le plus beau des cadeaux dans quelques mois", révélait-elle.