"C'était un bel homme mais..." : Carine Galli méfiante lors de sa rencontre avec Giovanni Castaldi

Carine Galli et Giovanni Castaldi filent le parfait amour depuis trois ans. À l'occasion de la Saint-Valentin, ce mardi 14 février 2023, nos confrères de Télé Loisirs ont dévoilé une interview du couple emblématique. L'occasion de (re)découvrir leur histoire.

C'est en août 2019 que les chemins de Carine Galli et Giovanni Castaldi se sont croisés pour la première fois. Le demi-frère de Benjamin Castaldi a été recruté en tant que journaliste sportif à L'Équipe TV. La belle blonde de 38 ans était quant à elle déjà chroniqueuse et envoyée spécial sur la chaîne. Bien qu'ils ne travaillaient pas ensemble, ils étaient amenés à se croiser régulièrement. Très vite, le charmant jeune homme est tombé sous le charme de Carine Galli et n'a pas manqué de le faire savoir avec des sous-entendus notamment.

Leur passion pour le football les a sans surprise rapprochés. Malgré tout, la figure emblématique de L'Équipe de Greg ne succombe pas immédiatement. "C'était un bel homme mais plus jeune que moi [elle a quatre ans de plus que lui, NDLR]. Je me méfiais un peu", a-t-elle reconnu. Pourtant, au fil des mois, Carine Galli se laisse aller car elle apprécie de plus en plus Giovanni Castaldi, notamment présent dans L'équipe du soir. "Il était passionné et j'aime les gens qui sont passionnés et qui sont animés par ce qu'ils font et c'était le cas de Giovanni", a confié la jeune femme.

Un rapprochement en soirée

Ainsi, alors qu'ils venaient de boire un verre avec des collègues, Carine Galli et Giovanni Castaldi ont décidé de poursuivre la soirée en tête-à-tête, l'occasion d'échanger leur premier baiser. Quelques semaines plus tard, ils ont passé ensemble le confinement dans le Sud de la France, chez les parents de la chroniqueuse. "Ce n'était pas du tout une décision prise à la légère, mais c'était une évidence pour moi", a-t-elle raconté à Télé Loisirs.

Depuis, Carine Galli et Giovanni Castaldi filent toujours le parfait amour. Et pour les tourtereaux, travailler ensemble est une force. "Quand on fait de l'antenne, c'est un lieu qui est très concurrentiel, on sait qu'on est tous interchangeable et parfois, il y a un peu d'angoisse... Avoir un soutien moral par rapport à ça, c'est génial, et aussi d'avoir quelqu'un qui respecte le boulot de l'autre et qui le comprend", a conclu le jeune homme qui n'hésite jamais à voler à la rescousse de sa belle en cas de besoin.