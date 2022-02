Olivier Ménard confondu avec Xavier Dupont de Ligonnès : le journaliste victime d'un terrible malentendu !

C'est toujours un cap important et le signe d'une longévité assez impressionnante. Lundi soir, Olivier Ménard et son équipe ont fêté la 3 000e de son émission, L'Équipe du Soir. Devenu rapidement un rendez-vous incontournable pour tous les amateurs de sport, le talk-show nocturne rassemble des dizaines de journalistes et anciens sportifs, à l'image de Djibril Cissé ou Guy Roux. À la tête de cette émission, on retrouve donc le journaliste de 51 ans à la chemise blanche et aux petites lunettes.

Pour la 3 000e, la chaîne a diffusé le documentaire Les petits secrets de L'Équipe du soir, Olivier Ménard s'est laissé aller à une anecdote pour le moins étonnante. Installé dans un bar de Rennes, le présentateur se met à faire quelques selfies avec des clients l'ayant reconnu, quand l'un d'eux le prend pour Xavier Dupont de Ligonnès. "À la fin de soirée, je vois un gars au loin et je me dis 'bon bah tu ne vas pas y couper à ton petit selfie'. Il s'approche, il regarde vers le bas et je vois qu'il a un brassard de la police. Il me dit que c'est un contrôle d'identité", raconte-t-il dans le documentaire.

Il y a quelqu'un à l'extérieur du bar qui nous a dit que Xavier Dupont de Ligonnès était là et on a cru que c'était vous

Face à cette situation inattendue, Olivier Ménard tente alors de se justifier face au policier et lui tend sa carte de journaliste, avant que ce dernier ne lui explique l'imbroglio. "Le policier me dit alors: 'je vais vous faire une confidence, il y a quelqu'un à l'extérieur du bar qui nous a dit que Xavier Dupont de Ligonnès était là et on a cru que c'était vous'", explique le journaliste. Une situation qu'il raconte avec le sourire aujourd'hui, mais qui n'a visiblement pas tellement fait rire l'agent de police. "'Vous n'avez pas l'air content'. 'Bah non parce que si ça avait été lui j'aurais été nommé commissaire'", conclut le présentateur de L'Equipe du Soir.

Une anecdote amusante, même si l'histoire de Xavier Dupont de Ligonnès ne prête pas à rire. Accusé du meurtre de sa femme, de ses quatre enfants et de ses deux chiens, il reste introuvable et personne ne sait s'il est toujours en vie.