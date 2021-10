Xavier Dupont de Ligonnès mort ? La veuve d'un célèbre chanteur affirme savoir où il est !

Vivant, mort ou caché dans un pays d'Asie du Sud-Est ? Personne ne sait vraiment ce qu'il est advenu de Xavier Dupont de Ligonnès, unique suspect des meurtres de son épouse et de ses quatre enfants à Nantes en avril 2011. À part Geneviève Delpech, auteure du livre La médium et l'enquêteur face aux grandes affaires criminelles (ed. First).

Dans ce livre, aidée par le journaliste du Figaro Ivan Rioufol, Geneviève Delpech explique que Xavier Dupont de Ligonnès se serait planqué dans un cimetière "partiellement abandonné" avant de se glisser "sous une pierre tombale" et de se suicider "avec une arme à feu". La veuve de Michel Delpech n'est toutefois pas parvenue à connaître le lieu de mort du fugitif.

Si on peut douter de la parole de certains médiums, Geneviève Delpech a déjà visé juste dans sa carrière. En 1988, elle "voit" l'endroit d'où est tombée l'actrice Pauline Lafont. Son corps a été découvert trois mois plus tard. "Cet hiver, j'ai vu le corps d'un randonneur porté disparu, derrière un rocher, dans les Alpes. Malgré les recherches, il était introuvable. Dernièrement, j'ai reçu un mail de sa famille m'informant de la découverte du corps à l'endroit que j'avais vu. J'ai des visions, des flashs sur des événements et je vis la scène comme si j'y étais. J'ai toujours eu ce don. Je le fais partager mais je ne prends jamais d'argent. J'aide des familles en toute humilité sans détenir de vérité", avait-elle développé dans les colonnes de La Dépêche.

Récemment, Geneviève Delpech a été sollicitée dans le cadre de l'affaire Jubillar. Elle dit voir une "dispute" entre Delphine Aussaguel et Cédric Jubillar, son mari dont elle était séparée, évoquant "une trace qui se perd dans la nuit" tout en décrivant avec précision l'intérieur de leur maison de Cagnac-les-Mines (Tarn).