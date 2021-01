Michel Delpech mort il y a 5 ans : sa veuve assure avoir reçu son "accord" pour retomber amoureuse

Le 2 janvier 2016 disparaissait Michel Delpech, emporté à 69 ans après un long combat contre le cancer. Depuis, sa veuve Geneviève se retrouve seule à la maison. Mais elle assure avoir reçu depuis l'au-delà l'autorisation de son défunt mari de retrouver l'amour dans les bras d'un autre homme.

Longuement interrogée par le magazine France Dimanche pour les 5 ans de la mort de l'artiste, Geneviève Delpech a fait de touchantes confidences. Notamment sur son statut de veuve, elle qui dit n'avoir "jamais vécue seule" auparavant. "J'ai donc dû apprivoiser la solitude, ce qui n'a pas été le plus difficile. Je ne suis en revanche jamais parvenue à me faire à son absence (...) Heureusement, je suis très entourée, j'ai mes enfants, des amis formidables, j'écris des livres... Je suis devenue plus active", a-t-elle expliqué. Geneviève, qui avait épousé Michel Delpech en 1985, affirme toutefois qu'elle a encore de temps en temps des signes et des messages de son défunt mari. Elle qui se dit médium, et se moque bien qu'on la croit ou pas, raconte : "Il m'adresse des mots, toujours en pleine nuit, et à l'oreille gauche, par lesquels il prévient d'un éventuel danger (...) Et à chaque fois que j'entends sa voix, c'est en même temps doux et déroutant."

Geneviève Delpech est certes toujours en manque de son mari, elle ne ferme pas la porte à une nouvelle histoire même si elle a le plus grand mal à l'envisager. "Je me sens aujourd'hui un peu plus disponible, mais je n'y arrive pas. C'est comme si j'avais reçu l'accord de Michel, mais en même temps, c'est encore trop dur, même à envisager. Il faut avouer que Michel avait placé la barre très haut...", a-t-elle déclaré. "Il est vivant en moi", a-t-elle ajouté. Difficile alors de se sentir à l'aise avec un autre homme... De son mariage avec l'interprète de Quand j'étais chanteur, Geneviève Delpech a eu un fils prénommé Emmanuel. Mais la veuve de l'artiste est aussi la maman de Pauline et de Pierre-Emmanuel, nés d'une autre histoire. Quant à Michel Delpech, il avait également eu Garance et Barthélémy, de son premier mariage avec Chantal Simon.

