Xavier Dupont de Ligonnès toujours en vie ? Des proches restent accrochés à cette hypothèse...

L'affaire Xavier Dupont de Ligonnès passionne les Français. Vendredi 1er octobre 2021, nos confrères de Télé-Loisirs ont interrogé Pierre Boisson, journaliste de Society qui a participé à la vaste enquête mené par le magazine. Une interview riche en nouvelles...

Après s'être confié sur les origines de cette affaire, Pierre Boisson s'est ensuite un peu plus épanché sur la famille du célèbre fugitif. Notamment au sujet de la mère et de la soeur de Xavier Dupont de Ligonnès qui, selon lui, sont encore dans l'attente de revoir ce dernier. "Je pense que la mère et la soeur de Xavier de Ligonnès, qui évoluent dans un univers de secte, vivent dans l'illusion que la lettre qu'il a envoyée et dans laquelle il affirme qu'il fait partie d'un programme américain de protection de témoins est vraie. Elles y croient", a-t-il d'abord expliqué, avant de poursuivre : "Le reste du clan, lui, marque une certaine réserve mais uniquement pour ne pas blesser ces deux femmes." N'ayant pas encore eu de preuve de la mort de Xavier Dupont de Ligonnès, les deux femmes restent encore persuadées que ce dernier est encore en vie.

Un quintuple meurtre

Pour rappel des faits, l'affaire Dupont de Ligonnès est un quintuple meurtre survenu à Nantes entre le 3 et le 6 avril 2011. Les corps d'Agnès et de ses quatre enfants (Arthur, Thomas, Anne et Benoît) ont été retrouvés sous la terrasse du domicile familial plusieurs jours plus tard, le 21 avril 2011.

Principal suspect de cette tuerie, Xavier Dupont de Ligonnès avait pris la fuite et avait été vu pour la dernière fois, dans le Var, le 15 avril 2011. Depuis cette date, ce dernier demeure introuvable. Quelques jours après la tuerie, Xavier Dupont de Ligonnès avait adressé une lettre d'adieu à ses proches. Révélée dans la presse en mai 2011, cette lettre indiquait à la famille que le père de famille aurait travaillé pour la DEA (une agence fédérale américaine dans la lutte contre les stupéfiants, ndlr) et qu'il s'était enfui avec les siens.