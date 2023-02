Giovanni Castaldi : Sa compagne Carine Galli pousse un gros coup de gueule... qui ne plait pas à tout le monde

Il y a des sujets sensibles pour Carine Galli et visiblement la SNCF en fait partie. La journaliste de 37 ans part régulièrement en vacances aux quatre coins de la France et lorsqu'elle ne prend pas l'avion, elle choisit d'y aller en train. Des beaux séjours pendant lesquels elle part avec son amoureux, Giovanni Castaldi, qui travaille au sein du même média qu'elle, La chaîne L'Équipe. Les deux tourtereaux vivent ensemble et possèdent même un énorme chien qui les suit partout.

Récemment, la grande blonde s'est rendue dans une station de ski tandis que le demi-frère de Benjamin Castaldi émettait des critiques sur les services offerts par la SNCF. Elle n'a pas été en reste, se moquant d'un train n'ayant eu aucun problème. "Le monsieur de la SNCF qui se félicite pendant 5 minutes, en parlant dans le micro, car le train arrive à l'heure ! Ça devrait être la normalité, mais c'est tellement exceptionnel qu'il en fait des caisses !!!", lance-t-elle, visiblement très remontée. Des propos et une attaque qui ont fait beaucoup réagir les abonnés de Carine Galli dans ses messages privés. Certains lui reprochent d'être trop violente envers un service qui est souvent victime d'attaques de la part des usagers (les stories sont disponibles dans le diaporama).

Je me fous totalement que cela vous plaise ou pas

Des mots qui n'ont pas du tout plu à la journaliste, qui les a affichés dans sa story pour y répondre. "Mais en fait, je dis exactement ce que je veux", rétorque-t-elle, avant de détruire la qualité du service offert par la SNCF, évoquant notamment "des prix exorbitants pour un service minable !!!". Remontée, elle ne se montre pas vraiment tendre envers son interlocuteur : "Je me fous totalement que cela vous plaise ou pas. Personne ne vous force à me suivre, du balai". Même traitement pour les autres internautes et visiblement, Carine Galli prend un malin plaisir à recevoir des critiques. "Je me régale sur ce dossier", lance-t-elle à une personne qui lui reproche de prendre l'avion.

Très en forme, la compagne de Giovanni Castaldi n'a pas hésité à renvoyer dans les cordes les internautes venus la titiller sur un sujet qui lui tient à coeur !