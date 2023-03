"C'est un cancer avancé..." : Laurie Delhostal se confie en toute transparence sur sa maladie

C'est un témoignage rare que vient de faire Laurie Delhostal, elle qui traverse une période très compliquée actuellement. Comme elle l'a révélé sur son compte Instagram en novembre dernier, la journaliste spécialisée dans le sport est atteinte d'un cancer et depuis cette annonce, elle partage régulièrement son quotidien avec sa communauté sur les réseaux sociaux. Un quotidien fait de séances de chimiothérapie souvent longues et épuisantes, mais malgré tout, la mère d'une petite fille de 7 ans prénommée Anne-Rose ne lâche rien et fait preuve d'un mental à toute épreuve.

En couple avec l'ancien rugbyman Pierre Rabadan, Laurie Delhostal se montre active sur son compte Instagram, mais plutôt pudique dans les médias sur sa maladie. Récemment, elle est revenue à la télévision, dans l'émission L'Équipe de Greg sur La chaîne L'Équipe et ce 13 mars, elle s'est confiée comme rarement dans une interview accordée à Télé 7 jours. Elle évoque notamment ce retour très remarqué à la télévision et lorsqu'on lui demande comment cela s'est passée, la réponse est franche : "Bien comme s'il ne s'était jamais passé quatre mois depuis mon arrêt. J'étais très heureuse de retrouver l'équipe avec laquelle je travaille et tous ceux qui m'ont apporté leur soutien durant mon absence."

Je considère que j'ai fait plus de la moitié de ce marathon médical

Alors qu'elle vient d'annoncer en avoir terminé avec la première phase de son traitement, Laurie Delhostal en dit plus sur son état de santé à l'heure actuelle. "C'est un cancer avancé. Donc je vais en avoir encore pour de longs mois de traitement. J'ai eu droit à la chimiothérapie, la radiothérapie, la chirurgie. Je considère que j'ai fait plus de la moitié de ce marathon médical", détaille-t-elle, avant de faire un retour à son domaine de prédilection, le sport : "La métaphore sportive est une évidence pour moi. Il y a le fameux mur des 30 km à dépasser. Mais j'ai un bon mental."

Des paroles plutôt rassurantes de la part de la journaliste de 43 ans, qui officie également sur France Info, où elle anime "l'unique programme sportif de la station". Consciente qu'elle n'est pas encore tirée d'affaire, Laurie Delhostal montre en tout cas qu'elle est prête à se battre jusqu'au bout et on est de tout coeur avec elle dans son combat.