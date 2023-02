"Cache-misère de cheveux" : Laurie Delhostal, atteinte d'un cancer, dévoile ses astuces face aux effets du traitement

Décidément, Laurie Delhostal a bien du courage malgré la période très compliquée qu'elle traverse actuellement. La journaliste, qui s'est fait une place de choix dans les médias, passant notamment par Canal+ ou encore La chaîne L'Équipe, est spécialisée depuis plusieurs années dans le sport. Elle partage d'ailleurs sa vie avec un ancien rugbyman bien connu du Stade français, Pierre Rabadan. Ensemble, ils ont eu une petite fille, Anne-Rose, qui a récemment fêté ses 7 ans. Une belle vie de famille, mise à l'épreuve depuis plusieurs mois maintenant par la terrible épreuve que doit affronter la journaliste.

En octobre 2022, un cancer a été diagnostiqué à Laurie Delhostal, comme elle l'a annoncé sur son compte Instagram. "Il y a un mois tout juste on m'a dit : 'vous avez un cancer' (...) J'ai découvert les IRM, Pet Scan, le Pac. Plein de médicaments pour ne pas vomir. Le bonnet de water-polo glacé pendant la chimio", avait-elle dévoilé à ses abonnés, déclenchant une vague de soutien impressionnante de la part de ses proches. Depuis, elle se bat de toutes ses forces pour guérir et elle n'hésite pas à partager son quotidien avec ses abonnés sur les réseaux sociaux. Le jour de ses 43 ans, la journaliste a publié une photo déchirante où on la voit au service d'oncologie, certainement pour suivre son traitement. "Et bon anniversaire hein", ajoutait-elle, avec de la dérision face à la situation.

L'astuce de Laurie Delhostal face à la perte de cheveux

Un quotidien forcément difficile pour Laurie Delhostal, qui peut néanmoins compter sur ses proches, ainsi que sa bonne humeur à toute épreuve. Elle l'a encore montré ce 28 février dans sa story, sur Instagram (qui est à retrouver dans le diaporama) où elle a partagé une courte vidéo en boucle d'elle avec un joli cache-oreille gris recouvrant son front et une partie de sa chevelure. "Meilleur cache-misère de cheveux", ajoute-t-elle avec une pointe d'humour et un emoji avec des lunettes de soleil.

Toujours aussi battante, Laurie Delhostal ne semble pas prête à baisser les bras dans son combat contre la maladie et elle l'a montré une nouvelle fois aujourd'hui !