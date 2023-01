"Pronotic vital engagé" : Ce candidat de L'amour est dans le pré 2023 victime d'un terrible accident

L'année dernière, il y avait eu Alain, malheureux éleveur de veaux sous la mère qui a vu toute sa vie partir en fumée dans un terrible incendie... Cette année, parmi les 14 nouveaux candidats, il y aura Roméo. Âgé de 46 ans et producteur de fourrage originaire d'Auvergne-Rhône-Alpes, l'agriculteur a lui aussi vécu des moments très compliqués il y a quelques années. En bon passionné de voitures et de courses automobiles, Roméo est aussi pilote. Alors qu'il participait à un rallye il y a huit ans de cela, l'homme a fini sa course dans le fossé...

C'est auprès de Karine Le Marchand, comme toujours, que Roméo s'est confié sur ce terrible accident. Lorsqu'il est transporté d'urgence à l'hôpital, ce fameux 18 mai 2014, son "pronostic vital est engagé" comme il a été précisé. Après de nombreuses opérations et examens complémentaires, il finit cependant par survivre. Commence alors une très longue période de rééducation qui s'étend sur sept mois. Contraint de freiner son activité, Roméo se renferme et ne rencontre plus personne...

Un "homme bon à marier"

S'il a connu une longue relation de neuf ans, Roméo n'a pas retrouvé l'amour depuis son accident. À l'époque éleveur de vaches allaitantes, il a fini par changer d'activité, pousser par les séquelles de son accident et la mort de son père en 2019. Aujourd'hui, il est producteur de fourrage et pleinement épanoui, à ceci près qu'il lui manque quelqu'un pour partager son quotidien. Décrit comme épicurien, bavard et gentil dans son portrait, Roméo ne demande qu'à trouver chaussure à son pied.

Selon ses amis, il est même considéré comme "un homme bon à marier". Si vous êtes positive, bienveillante et solaire, Roméo est peut-être celui qu'il vous faut ! D'ailleurs, l'agriculteur se dit prêt à accepter et accueillir les enfants de sa future compagne, si elle en a déjà. Toujours enthousiaste et débordant de projets, il est également prêt à ouvrir une maison d'hôtes ou une auberge avec l'aide de sa future bien-aimée. Qui sait, peut-être même que cette dernière lui donnera d'autres idées de projets à réaliser en duo ! Alors, à vos stylos !