"Quel choc" : Sofia Essaïdi en deuil et bouleversée, elle rend un bel hommage à un fan décédé

Un message bouleversant de la part de l'actrice de 38 ans qui, pour rappel, avait été révélée aux yeux du grand public lors de la troisième saison de la Star Academy, en 2003. Une époque de sa vie dont elle s'était notamment souvenue pour un entretien avec Télé 7 Jours : "Lorsque l'on a fêté les 20 ans, l'année dernière, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir bouclé la boucle. Là, j'ai revu tout le monde : les élèves, les professeurs... Plein de souvenirs sont remontés à la surface. On s'est fait des câlins, on était heureux. Je me suis dit : 'Ça y est ! Une page se tourne et je continue sur ma carrière, à tracer mon propre chemin."

J'en ai vraiment très envie

A noter qu'en marge de sa brillante carrière, Sofia Essaïdi est en couple depuis plus de dix ans avec Adrien Galo, l'ancien leader du groupe BB Brunes et désormais producteur et réalisateur. Une romance sur laquelle elle était revenue en septembre dernier pour une interview avec le magazine Nous Deux. A la question "Avez-vous le projet de fonder une famille ?", elle avait notamment répondu : "J'en ai vraiment très envie, même si ce ne sont pas des choses qu'on décide." En janvier 2022, elle évoquait déjà son envie d'être mère, en expliquant se poser la question "depuis longtemps".

Reste à savoir donc si elle et son célèbre amoureux franchiront le cap ou non.