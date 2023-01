"Qui lui a fait ça ?!" : Le fils de Nabilla attaqué à l'école, il finit avec l'arcade ouverte (vidéo)

Qui a dit que les cours de récréation n'étaient faites que de jeux d'enfants ? Parfois, les petits aussi ont leur désaccords et souvent, cela peut finir en bagarre... En tout cas, c'est ce qu'a pu expérimenter Milann, le premier fils de Nabilla. Ce vendredi 20 janvier 2023, alors que la jeune femme venait de déposer son enfant à l'école, l'établissement l'a appelée peu de temps après. Surprise, Nabilla a décroché mais ne s'attendait absolument pas à être obligée de revenir en catastrophe.

Sur son compte Instagram, l'épouse de Thomas Vergara a expliqué la situation en story. "J'étais à deux doigts de faire mes sourcils et mes cils pour être belle pour Beyoncé (qu'elle va voir en concert demain, ndlr), et l'école m'a appelé car un enfant aurait jeté un lego sur mon fils. Il aurait l'arcade ouverte... Je ne sais pas ce qu'ils font à l'école, s'ils sont fous ou quoi, je ne sais pas mais en tout cas mon fils a l'arcade ouverte. Je ne sais pas ce qui s'est passé, on ne sait pas ce qui se passe dans la tête des enfants. Mais en plus de ça mon fils a 38,7 de fièvre ! Donc Super Maman est en route pour récupérer son fils, Super Maman arrive et va régler le problème", a-t-elle expliqué avant d'ajouter avec humour : "Mes sourcils attendront et Beyoncé aussi !"

Une maman sereine

Bien décidée à prendre cet incident avec philosophie, Nabilla préfère rire de la situation. Dans la story suivante, la jolie brune de 30 ans a mimé l'appel téléphonique avec l'école. "Oui allô ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Votre fils a l'arcade ouverte, il s'est pris un projectile sous le nom de lego, il saigne ! C'est un blague, qui lui a fait ça ? Venez à l'infirmerie nous allons tout vous expliquer et votre fils a aussi 38,7 de fièvre, il a très chaud ! J'arrive, j'arrive !", a plaisanté la jeune maman d'une voix paniquée.

Quelques minutes plus tard, l'influenceuse star a tenu à rassurer ses abonnés. Plus de peur que de mal, Milann n'est en effet pas trop cabossé ni défiguré. Sur la vidéo, on peut voir que le petit garçon a un simple pansement au-dessus de l'oeil. "Bon ça va, c'est pas trop grave. (...) Il a juste un petit sparadrap", explique-t-elle soulagée. Tout est bien qui finit bien !