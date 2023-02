"Relou", "malaisant" : Un candidat de L'amour est dans le pré agace dès les premières secondes

La saison 18 de L'amour est dans le pré se poursuit sur M6. Ce lundi 6 février 2023, la chaîne diffuse la deuxième salve des portraits de la nouvelle édition. Sept nouveaux agriculteurs ont été présentés aux téléspectateurs. Et certains n'ont pas manqué de marquer les esprits des internautes, pour une raison bien particulière.

Cette année, ce sont 14 nouveaux agriculteurs en mal d'amour, 11 hommes et 3 femmes âgés de 26 à 62 ans, qui espèrent trouver l'amour de leur vie grâce à L'amour est dans le pré. Avant les étapes du speed-dating ou du séjour à la ferme, tous ont tourné leur portrait afin de faire des confidences sur leur vie personnelle et surtout, dévoiler ce qu'ils souhaitent dans une relation. La semaine passée, le public a eu le plaisir de découvrir Baptiste, qui n'a pas échappé à une comparaison avec Thierry de la saison passée, Roméo, dont le talent caché a beaucoup fait rire, ou encore Christine, qui a marqué les esprits avec la décoration de sa maison.

Et cette semaine, c'est Jean-Paul qui n'a pas manqué de faire parler. Dès les premières images, on peut découvrir l'homme de 62 ans claxonner à plusieurs reprises sur une route près d'un champ. Il a ensuite lancé plusieurs jurons. Puis on a de nouveau pu le voir claxonner de nouveau en arrivant sur le lieu de tournage pour rencontrer Karine Le Marchand. La voix off a précisé que c'était un moulin à paroles. Et elle n'avait pas menti. De quoi faire réagir les internautes "Ouah Jean-Paul il casse les oreilles déjà là !!!", "Lui va être relou je vous le dit direct", "Est-ce qu'on ne viendrait de trouver le frangin d'Eric ?"; "Alors, l'Jean-Paul, m'est avis qu'on va s'en souvenir...", "Oh la vache on commence direct avec un professionnel ce soir je vais pas tenir si c'est toute la soirée comme ça", "'Tu étais heureux petit ? - Oui, j'avais mon cochon', mi malaisant, mi triste, mi drôle", a-t-on notamment pu lire.