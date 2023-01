L'amour est dans le pré : Un candidat révèle son étrange talent caché et provoque un fou rire !

Chaque année, L'amour est dans le pré provoque une montagne d'émotions aussi bien chez Karine Le Marchand que chez les téléspectateurs de la chaîne M6. Évidemment, cette 18ème saison ne fait pas exception puisque les fidèles du programme vont découvrir toute une flopée de candidats durement touchés par la vie... Mais qu'à cela ne tienne ! Tout comme ce fût le cas pour Jérôme et Lucile en 2020 (aujourd'hui parents d'une petite Capucine) ou pour Guillaume et Noëmie en 2022, chacun des nouveaux candidats aura à coeur de défier le destin pour trouver la perle rare, LA personne qui saura les rendre heureux.

Que ce soit Perrine, atteinte de deux maladies à seulement 26 ans, Jean-Paul, tragiquement séparé de sa maman dès sa naissance ou encore Clément, véritable beau gosse qui ne parvient étrangement pas à trouver chaussure à son pied, ce nouveau casting promet des portraits très riches en émotions ! Pour tous ces agriculteurs acharnés du travail, l'heure est venue de penser au bien-être et au bonheur. Une bonne résolution qui passe par la quête de l'amour et d'un quotidien marqué par la tendresse...

Parmi toutes les nouvelles têtes dévoilées ce lundi 30 janvier 2023, l'un d'eux s'est montré particulièrement parfait, à une petite exception près... Il s'agit de Roméo. À 46 ans, ce producteur de fourrage a ému les téléspectateurs avec l'histoire tragique de son accident de voiture. Aujourd'hui en parfaite santé, l'agriculteur recherche son âme soeur et est prêt à tout pour impressionner. S'il coche toutes les cases, ses talents d'imitation du cochon risquent fort de faire fuir les jolies demoiselles. Sur Twitter les internautes s'en sont d'ailleurs donné à coeur joie ! "Mais pourquoi t'as fait ça à a fin mon ami ?", "On aura tout vu dans cette émission !", "Tu me fais le cri du cochon pour me séduire, je te fous en bénéficiaire direct de mon assurance vie", "Pas sûr que ce soit très sensuel...", peut-on notamment lire sur le célèbre réseau social.