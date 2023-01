L'amour est dans le pré 2023 : Une candidate atteinte de deux maladies, un traitement à vie prescrit

C'est le 30 janvier 2023 que M6 donnera le coup d'envoi de la saison 18 de L'amour est dans le pré avec la diffusion des portraits. L'occasion de faire connaissance avec les 14 nouveaux candidats, âgés de âgés de 26 à 60 ans, qui tenteront de trouver l'âme soeur grâce à l'émission présentée par Karine Le Marchand. Parmi eux se trouve une jeune femme prénommée Perrine. Une agricultrice qui devrait émouvoir les téléspectateurs.

Elle est la plus jeune candidate de cette saison. Agée de 26 ans, Perrine est hélicicultrice (éleveuse d'escargots) et vit en Bourgogne-France-Comté. Comme le précisent nos confrères de Télé Star, la belle blonde gère depuis trois ans, avec l'aide de sa maman, son exploitation. Et cela fait six ans qu'elle est un coeur à prendre. Elle compte donc sur L'amour est dans le pré pour inverser la tendance.

Bien qu'elle soit jeune, Perrine a déjà vécu des épreuves dans sa vie et ce, depuis son plus jeune âge. Tout comme sa soeur, alors qu'elle n'avait que 6 ans, on lui a diagnostiqué un syndrome du QT Long, une anomalie du système électrique du coeur qui régule la fréquence et le rythme cardiaque. Perrine est donc contrainte de prendre un traitement à vie pour ce mal qui la ronge. Et ce n'est pas tout. A l'âge de 20 ans, on lui a diagnostiqué la maladie de Crohn, une inflammation chronique qui peut toucher les parois de tout le tube digestif, de la bouche à l'anus. Une maladie qui a joué dans sa vie amoureuse. Mais désormais, elle est bien décidée à ne plus laisser la peur du jugement affecter ses futures relations amoureuses.

Ainsi, Perrine n'a rien caché de ces maladies lors du tournage de son portrait afin que ceux "qui lui écriront puissent le faire en toute connaissance de cause". "Au moins grâce à l'émission les gens sauront. Je n'en parle jamais dans mon quotidien", précise-t-elle dans un communiqué que se sont procurés nos confrères.

Ce n'est pas la première participante qui souhaite dévoiler au grand jour qu'elle n'est pas en parfaite santé. On se souvient notamment de Mathieu (en 2020) qui a révélé souffrir de la maladie de Cadasil. Une maladie générique rare et incurable qui peut provoquer des migraines, des troubles psychiques et des AVC.