L'amour est dans le pré 2023 : Un candidat séparé de sa mère à la naissance, son enfance perturbée

La saison 18 de L'amour est dans le pré sera bientôt lancée. La première partie des portraits sera diffusée le 30 janvier 2023 et la seconde lundi 7 février, sur M6. L'occasion de découvrir les 14 nouveaux agriculteurs qui rythmeront la nouvelle édition de l'émission présentée par Karine Le Marchand. Parmi eux se trouvent Perrine, Roméo, Patrice, Baptiste et Clément. Jean-Paul, un candidat à l'histoire personnelle bouleversante, fait aussi partie de l'aventure.

Jean-Paul (62 ans) est un céréalier vivant en Ile-de-France. Et si l'on en croit le communiqué de presse de M6, Karine Le Marchand n'a pas eu de mal à le faire parler lors du tournage de son portrait. Il est en effet décrit comme "un moulin à parole capable de vous raconter une histoire farfelue à la seconde". Un personnage haut en couleurs et drôle qui devrait rapidement se faire une place dans le coeur des téléspectateurs (et d'une prétendante espérons le).

Le candidat est issu d'une famille d'agriculteurs. Depuis 1985, il cultive tout seul 70 hectares de blé, de colza et de tournesol. Il est l'heureux papa d'Olivier (36 ans, né de son précédent mariage qui a pris fin il y a trente-cinq ans) et a deux petits-fils, les grands bonheurs de sa vie. Par le passé, Jean-Paul est passé par de douloureuses épreuves et ce, dès sa naissance. Sa maman Paulette a été hospitalisée après qu'il a vu le jour, à cause de sérieuses complications. Il a donc été confié à sa tante paternelle, qu'il appelle toujours "ma maman blonde". Il a été séparé de sa "maman brune" (sa mère biologique) durant les cinq premières années de sa vie et ne peut la voir qu'occasionnellement à travers les vitres d'une chambre d'hôpital.

Durant une grande partie de sa vie, Jean-Paul a mis de côté sa vie sentimentale pour s'occuper de ses parents. Il a aidé son papa sur l'exploitation jusqu'à son décès en 2018. Et il s'est occupé de sa maman jusqu'à ce qu'elle rejoigne les étoiles en mars dernier. Désormais, il souhaite retrouver l'amour auprès d'une "femme pleine de vie et de caractère, avec de l'humour et prête comme lui à s'enflammer". Il attache semble-t-il une grande importance au galbe de la jambe. Ses futures prétendantes sont prévenues !