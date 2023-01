L'amour est dans le pré 2023 : Dévasté après une rupture inattendue, un candidat a perdu 13 kilos

Chaque année, L'amour est dans le pré revient avec son lot de personnalités touchantes et attachantes. Pour cette 18ème saison, ce sont pas moins de 14 nouveaux candidats qui vont tenter de trouver leur âme soeur. Certains ont connu des drames familiaux ou des drames personnels et d'autres encore ont de gros problèmes de confiance suite à des moqueries ou critiques remontant à l'enfance. Pour le jeune Baptiste, éleveur de brebis, lavandiculteur et céréalier basé en Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est une rupture soudaine qui l'a torturé au point de perdre beaucoup de poids...

Lorsqu'il devient papa pour la première fois il y a trois ans, le jeune agriculteur est sur un petit nuage. Malheureusement, ce bonheur prend fin 18 mois après la naissance de sa fille Léontine, quand sa compagne décide soudainement de le quitter. Une douleur vive, que le papa ne parvient toujours pas à surmonter... "D'un coup, je me suis retrouvé sans elle. 18 mois après la naissance de notre fille, elle m'a dit : 'Tu es un mari parfait, un père formidable, mais je crois que je vais partir'", a-t-il expliqué dans son portrait qui sera bientôt diffusé sur M6.

Je passais trop de temps au travail

Malgré tout, le couple a tenté de se reconstruire en suivant une thérapie... en vain. "Cela n'a pas abouti, mais on aura au moins posé les choses. En gros, la chose qui m'était reprochée, c'était de trop travailler, de ne pas passer assez de temps à la maison. Je reconnais que je passais trop de temps au travail", a-t-il ensuite avoué.

Dévasté par la tristesse et l'incompréhension, Baptiste s'est ensuite renfermé sur lui-même, au point même de se transformer physiquement. "Pour moi, c'était inconcevable. Quand on rencontre quelqu'un, qu'on se marie, qu'on fait un enfant, c'est pour la vie ! En trois semaines, j'ai perdu 13 kilos !", a-t-il confié. Heureusement, pour sortir la tête de l'eau, l'agriculteur a pu compter sur sa famille et ses amis. Mais la mission est désormais de retrouver l'amour. Alors, le beau brun sera-t-il enfin prêt à mettre son exploitation de côté pour se consacrer à sa quête de l'amour ? Réponse prochainement !