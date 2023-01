L'amour est dans le pré : Les proches d'un candidat désespérés, grande décision pour son avenir

Le rendez-vous est pris pour les fans de L'amour est dans le pré. Les 30 janvier et 6 février 2023 sera donné le coup d'envoi de la saison 18. M6 diffusera les portraits des 14 candidats, âgés de âgés de 26 à 60 ans, en mal d'amour. Ils feront ainsi notamment la connaissance de Clément, un timide au grand coeur.

Outre Perrine, qui connaît des soucis de santé, le public découvrira Clément, un éleveur de vaches laitières originaire d'Auvergne, âgé de 26 ans. Depuis cinq ans, le jeune homme collabore avec son papa afin de s'occuper de leur quarantaine d'animaux. Et quand il n'est pas sur l'exploitation, c'est au sport qu'on peut le retrouver. Il pratique le triathlon jusqu'à six fois par semaine, ce qui lui laisse peu de temps pour avoir une relation amoureuse. Il n'en a d'ailleurs jamais connu, à cause de sa grande timidité qui l'empêche de faire le premier pas. Il est en effet paralysé par "une peur viscérale du rejet qui l'a toujours empêché d'aborder les femmes".

Un grand célibataire depuis toujours

Ainsi, Clément est le seul célibataire parmi sa famille et ses amis. Bien qu'il ait pris deux ans pour rénover sa maison, il a fini par retourner vivre chez ses parents afin de ne pas souffrir de la solitude. Mais, "désespérés", ses proches ont pris la décision de l'inscrire à L'amour est dans le pré pour qu'il trouve enfin chaussure à son pied. On imagine qu'ils espèrent donc tout autant qu'une prétendante saura se démarquer et gagner son coeur. Et aussi, que l'extrême timidité du jeune homme ne viendra pas tout gâcher. Car on le sait, le fait de ne pas s'ouvrir à l'autre peut tout gâcher.

Clément espère rencontrer une femme qui souhaite fonder une famille. Elle doit être "simple et bienveillante pour l'aider à prendre confiance et réaliser ses rêves de vie à deux". Il faut également qu'elle soit indépendante "pour avoir des choses à se raconter le soir". Et surtout, qu'elle soit prête à changer de région si besoin, car lui ne partira pas de celle où il a grandi auprès de ses proches.