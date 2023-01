L'amour est dans le pré 2023 : Un candidat atteint d'un handicap depuis la naissance, aucun traitement possible

Karine Le Marchand est prête à refaire des miracles ! Le 30 janvier prochain, l'animatrice et M6 lanceront la 18e saison de L'amour est dans le pré. Cette année, ils seront 14 candidats, âgés entre 26 et 60 ans et vivant aux quatre coins de la France, à tenter leur chance pour trouver l'amour. C'est leurs portraits qui sont d'abord attendus, lesquels devraient leur permettre de recevoir des courriers de prétendants souhaitant répondre à leurs attentes. Les téléspectateurs feront ainsi notamment la connaissance de Perrine, atteinte de deux maladies et obligée de suivre un traitement à vie, ou encore de Patrice, un éleveur de vaches allaitantes et polyculteur de 39 ans originaire de Normandie.

Ce dernier retiendra sans doute l'attention en raison de sa particularité handicapante. Patrice a en effet été frappé par une hémiplégie à la naissance. Il s'agit d'une forme de paralysie, qui peut affecter le côté droit comme le côté gauche du corps. Cette maladie touche principalement les enfants, et particulièrement les bébés prématurés. On compte un enfant sur 1 000 atteint d'hémiplégie selon des sources officielles de santé. Il n'y a pas de traitement permettant de guérir d'une hémiplégie mais une rééducation entreprise le plus rapidement possible peut permettre au malade de retrouver quelques gestes moteurs.

Pour Patrice, ce sont sa main et sa jambe droite qui ont été impactées par ce trouble. Et malgré tout, l'agriculteur parvient tout à fait à assurer son métier manuel et à s'occuper de son troupeau composé de 45 vaches. Il cultive également en parallèle de l'orge, du colza, du lin et des betteraves. Indépendant en tout point, il manque donc simplement à Patrice la compagne idéale, lui qui n'a vécu jusqu'à présent qu'"une courte idylle à la suite d'une petite annonce dans le journal". Avec L'amour est dans le pré, il espère donc vivement trouver la perle rare. "Tout ce dont j'ai envie c'est de pouvoir enfin rencontrer quelqu'un et la serrer dans mes bras", confie-t-il dans son portrait. Patrice a tout de même quelques critères et recherche une femme "joyeuse, douce, sincère et patiente". La partenaire rêvée devrait également accepter de fonder une famille avec lui.