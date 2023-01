L'amour est dans le pré : Un candidat présente sa maison, les internautes font une comparaison hilarante !

La voilà officiellement lancée et il était temps ! La nouvelle et 18e saison de L'amour est dans le pré a commencé. M6 propose ce lundi 30 janvier 2023 d'aller à la rencontre des sept premiers agriculteurs. Venus des quatre coins de la France, ces quatorze nouveaux candidats en tout vont tenter de trouver l'âme soeur avec l'aide toujours aussi précieuse de Karine Le Marchand .

Cette année, le casting flambant neuf regorge une nouvelle fois de personnalités aussi drôles qu'émouvantes. Mais beaucoup de candidats ont également connu des moments particulièrement difficiles. C'est le cas de Perrine qui souffre de deux maladies, Roméo qui a vécu un grave accident de voiture, Baptiste qui a vécu une séparation très douloureuse ou encore Christine qui a tout quitté par amour puis tout perdu par la suite. Si certains toucheront les téléspectateurs avec leurs histoires personnelles, d'autres les feront certainement sourire, voire rire avec leur bonne humeur. En tout cas, il est à présent temps de faire leur connaissance.

Dans ce nouvel épisode, entre rires et larmes, un candidat a particulièrement fait parler de lui et ce, pour une raison étonnante. Baptiste, lavandier originaire de Provence-Alpes-Côte d'Azur présente en effet un point commun très spécial avec un candidat emblématique de la saison précédente qui n'est autre que... Thierry, aussi surnommé "coquin de sort" ! S'ils sont tous les deux originaires de la même région, les agriculteurs présentent également la particularité de construire eux-même leurs maisons. On se souvient de celle de Thierry (dont l'état avait d'ailleurs immédiatement rebuté l'une de ses prétendantes) mais celle de Baptiste n'est visiblement pas beaucoup plus avancée. Un détail qui a clairement inspiré les internautes !