L'amour est dans le pré 2023 : Un agriculteur obligé de vivre avec un défibrillateur, sa vie chamboulée à jamais

Le grand jour est arrivé. Ce lundi 30 janvier 2023, M6 diffuse la première partie des portraits des nouveaux agriculteurs de L'amour est dans le pré. L'occasion de faire la connaissance d'Olivier, un candidat qui a bien failli perdre la vie.

Nombreux sont les participants à avoir une histoire bouleversante cette année. Il y a Perrine, qui est atteinte de deux maladies, Roméo, qui a été victime d'un accident ou Patrice, qui est atteint d'un handicap depuis sa naissance. Olivier devrait aussi marquer le public ce soir (ou le 6 février prochain, lors de la diffusion de la deuxième partie). L'éleveur de vaches et de moutons de 56 ans réside en Nouvelle-Aquitaine. Durant son enfance, il a connu des difficultés dans sa scolarité et a donc vite rejoint son père sur l'exploitation. Mais son assurance est vite ébranlée à cause de son papa autoritaire. Mais il a pu compter sur son frère et sa soeur pour le soutenir dans cette épreuve. Ils étaient là en 2011 également, quand il a bien failli mourir.

Le coeur d'Olivier a en effet failli lâcher à cette période, ce qui l'a contraint à lever le pied. Désormais, il vit donc avec un défibrillateur cardiaque chez lui, au cas où un malaise surviendrait. Mais il préfère ne pas trop y penser et se concentrer sur le positif. "Quand je sens que je fatigue, je fais une sieste. J'ai moins d'endurance qu'avant mais j'en ai quand même. Si, pendant ma sieste, ma conjointe veut venir se joindre à moi, je n'y vois pas d'inconvénient, je ne vois que des avantages", a-t-il confié à Karine Le Marchand comme le dévoile Télé Loisirs.

Grâce à L'amour est dans le pré, Olivier espère rencontrer une femme douce, gentille, tendre et féminine. Il aimerait qu'elle l'accompagne aux bals du dimanche. Lui qui rêvait d'avoir des enfants est ouvert pour rencontrer une prétendante qui en a. Et si cela fonctionne, ce grand romantique espère se marier. Il a même déjà repéré l'endroit où il ferait sa demande !