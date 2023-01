L'amour est dans le pré : Un candidat victime d'un grave accident à 15 ans, sa mère morte sur le coup

Il y aura bientôt de l'amour dans l'air sur M6. Les 30 janvier et 6 février 2023, la chaîne diffusera les portraits des 14 nouveaux agriculteurs, 11 hommes et 3 femmes âgés de 26 à 62 ans. Mais, afin de donner l'eau à la bouche des téléspectateurs, des informations ont déjà été dévoilées sur leur vie. Ainsi a-t-on appris que Perrine est atteinte de deux maladies, que Roméo a été victime d'un accident ou que Patrice est atteint d'un handicap depuis sa naissance. Charles a lui aussi une histoire personnelle bouleversante.

L'éleveur de vaches allaitantes et céréalier de 43 ans réside dans la région des Pays de la Loire. Et par le passé, il a connu une tragédie dont il a dû se relever. Charles est issu d'une famille d'agriculteurs et a donc grandi en pleine nature, auprès de ses 5 frères et soeurs et de sa maman, son pilier. Mais, alors qu'il n'avait que 15 ans, un drame est venu bouleverser tout leur équilibre familial. Une partie de sa famille a été victime d'un accident de la route. Si l'agriculteur et ses deux soeurs s'en sont sortis, leur maman est morte sur le coup.

Malgré tout, Charles n'a pas perdu sa force et son envie de vivre. A l'âge de 27 ans, il a rencontré sa première compagne avec laquelle il est resté dix ans (leur dix ans de différence d'âge a fini par les séparer) et qui lui a permis de connaître les joies de la paternité. Il est en effet devenu le papa de Théo il y a neuf ans et d'Hugo il y a quatre ans. Deux petits garçons pour lesquels il est prêt à tout.

Quand il n'est pas auprès d'eux ou sur son exploitation, il occupe son temps libre en faisant de la natation ou du rugby. Et Charles, qui est célibataire depuis 2018, espère pouvoir partager son temps avec une femme qui saura le rendre heureux et avec laquelle il entretiendra une relation fusionnelle. "Qu'elle soit petite, grande, blonde, brune, mince ou avec des formes je m'en fiche complètement. Du moment qu'elle est douce, gentille et qu'elle m'aime c'est le principal", a-t-il confié.

Le message est passé !