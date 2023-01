L'amour est dans le pré : Une candidate a tout perdu après un coup de foudre, terrible désillusion

Les 30 janvier et 6 février 2023, M6 diffusera les portraits des 14 nouveaux agriculteurs de L'amour est dans le pré (11 hommes et 3 femmes âgés de 26 à 62 ans). Le public fera notamment la connaissance de Julien (qui a tapé dans l'oeil d'une ex-participante), de Perrine ou de Patrice. Christine sera aussi présentée au public et elle devrait l'émouvoir.

La sixième chaîne commence à teaser la nouvelle saison de son programme culte sur les réseaux sociaux. Une vidéo mettant en avant l'éleveuse de chats et de chiens de 61 ans, qui réside en Nouvelle Aquitaine, a été dévoilée. Non issue d'une famille d'agriculteurs, elle a monté elle-même son exploitation et cela a porté ses fruits, puisqu'elle a une reconnaissance internationale. Côté coeur, Christine s'est mariée à l'âge de 17 ans. Et elle a vécu avec cet homme durant quarante ans. "Un mari peu démonstratif mais présent" avec qui elle a eu trois enfants précise le communiqué de presse. Mais un jour, son quotidien a été bouleversé.

Coup de foudre pour Christine

Lors d'un concours, elle a eu un véritable coup de foudre. Elle a alors tout quitté, dont son mari, pour rejoindre l'homme en question dans le centre de la France. "J'ai dit à mon ex-mari : 'Je te quitte pour un autre homme.' Je suis partie habiter dans le Centre. On s'entendait super bien, il était fou amoureux de moi. On se levait le matin dans les bras l'un de l'autre, on allait balader les chiens dans la campagne. C'était magnifique. C'est mon idéal d'amour", a-t-elle confié à Karine Le Marchand comme on peut le voir dans l'extrait vidéo dévoilé. Mais le compte de fées de Christine a rapidement pris fin.

Au bout de huit mois, tout s'est arrêté à la grande surprise de l'agricultrice. "Je ne sais pas ce qu'il y a eu. Je ne l'ai pas vu arriver. Ca m'est tombé dessus, ça a été terrible. J'avais tout quitté, je n'avais plus rien", a-t-elle poursuivi. Depuis, Christine a su rebondir et espère donc que L'amour est dans le pré lui permettra de rencontrer l'amour de sa vie. "J'ai beaucoup d'amour à donner. Il me manque ça, se lever le matin dans les bras de quelqu'un. Qu'il te regarde, qu'il te dise 'mon amour'", a-t-elle confié.