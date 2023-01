Aude (L'amour est dans le pré) sous le charme d'un candidat de la nouvelle saison : "Quels yeux !"

M6 a commencé à teaser la nouvelle saison de L'amour est dans le pré 2023. Les portraits seront diffusés les 30 janvier et 6 février prochains. Mais déjà, des informations sur les 14 nouveaux agriculteurs (11 hommes et 3 femmes âgés de 26 à 62 ans) ont été dévoilées. Et l'un des participants a tapé dans l'oeil d'Aude, candidate en 2018.

L'éleveuse de vaches, qui avait 36 ans à l'époque, a tenté sa chance lors de la saison 13 de L'amour est dans le pré. Lors de son aventure, elle avait convié Teddy et Christopher sur son exploitation, en Bretagne. Et c'est avec ce dernier qu'elle a terminé l'aventure. Ensemble, ils ont eu un enfant prénommé Raphaël (bientôt 4 ans). Mais le père de famille et elle ont rompu peu de temps après l'accouchement. C'est donc seule qu'elle élève son garçon, tout comme sa fille Louane (née d'une précédente relation). Et aux dernières nouvelles, Aude est un coeur à prendre. Se pourrait-elle qu'elle fasse son retour dans l'émission présentée par Karine Le Marchand ?

C'est ce que le public aurait pu croire en découvrant le commentaire qu'elle a posté concernant l'un des candidats de l'édition 2023. Le week-end dernier, M6 a teasé le portrait de Julien (42 ans), éleveur en Bourgogne-Franche-Comté. Il avait participé à l'émission en 2013, en tant que prétendant. Mais Aude a peu de chance de le séduire puisqu'il est à la recherche... d'un homme.

Il y a dix ans, il avait en effet écrit à Guillaume, un candidat qui a finalement bien vite abandonné l'aventure. C'est en 2017 qu'il s'est lancé dans le monde de l'agriculture, en reprenant l'exploitation de ses beaux-parents avec son ex-conjoint dont il est séparé depuis un an et demi. Effrayé de rester seul pour toujours, l'ancien ingénieur agronome recherche un homme dans sa tranche d'âge pour une relation sérieuse. Il faut qu'il soit sociable, dynamique, calme et rassurant. Et surtout, qu'il ait son propre travail.

Son profil n'a pas manqué de faire réagir Aude, en commentaire de la vidéo. "Oh quels yeux ! Il a un charme fou, sans compter qu'il a du vécu, dans différents domaines... quelqu'un qui a la tête sur les épaules", peut-on lire.