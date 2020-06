Aude (L'amour est dans le pré), son fils mini-agriculteur : l'adorable photo

Ces moments, Aude les chérit encore plus actuellement. Après avoir perdu son meilleur ami, l'agricultrice a dû faire face à un nouveau coup dur. Le week-end dernier, ses 17 génisses (jeunes vaches n'ayant pas encore eu de veau) ont été prises de panique pour une raison qu'elle n'arrive pas à expliquer et ont fini par "défoncer deux rangées de clôtures", a expliqué Aude sur Instagram. Et de poursuivre : "Aujourd'hui n'était pas un jour normal. Elles sont arrivées sur une route où des voitures se sont 'amusées' à les pousser, plus loin, plus VITE. Elles ont parcouru environ 7 km jusqu'à ce qu'une autre voiture (des ?) les repousse sur leurs pas, toujours en courant. Quand nous avons fini par les trouver, 4 du lot avaient cédé à l'épuisement, trempées de sueur, assoiffées, et nous avons pu les mettre à l'abri en bâtiment, en attendant de ramener le lot restant." Malgré des injections d'anti-douleurs et anti-inflammatoires, certaines n'arrivaient toujours pas à marcher normalement. Seul le temps dira si elles pourront dépasser ce traumatisme.