Aude (L'amour est dans le pré) : Panique à la ferme, des animaux blessés

Le week-end s'est révélé éprouvant pour l'agricultrice Aude. L'ancienne candidate de L'amour est dans le pré a constaté avec horreur que son troupeau de vaches avait été traumatisé par le passage de plusieurs véhicules pas loin de leur enclos. Prises de panique, ses 17 génisses (jeunes vaches n'ayant pas encore eu de veau) ont fini par "défoncer deux rangées de clôtures", a expliqué Aude sur Instagram dimanche 31 mai 2020 avant d'apporter quelques précisions : "Aujourd'hui n'était pas un jour normal. Elles sont arrivées sur une route où des voitures se sont 'amusées' à les pousser, plus loin, plus VITE. Elles ont parcouru environ 7 km jusqu'à ce qu'une autre voiture (des ?) les repousse sur leurs pas, toujours en courant."

Résultat, Aude a retrouvé ses animaux très fragilisés. "Quatre du lot avaient cédé à l'épuisement, trempées de sueur, assoiffées, et nous avons pu les mettre à l'abri en bâtiment, en attendant de ramener le lot restant. Aujourd'hui, je suis passée les voir plusieurs fois dans la journée, observer si elles arrivaient à marcher, à venir boire, manger. Certaines, ce soir, n'y parviennent toujours pas, malgré l'injection d'anti-douleurs et d'anti-inflammatoires réalisée. La plupart marchent difficilement, une s'est même blessée à la patte", révèle-t-elle, abattue.

La maman de Louanne et Raphaël a ensuite partagé ses sentiments vis-à-vis de cet incident. "Colère, incompréhension, abattement, doute, soulagement malgré tout parce que personne n'a été blessé (ni aucune génisse n'a dû être abattue). Demain, elles vont rester se reposer en bâtiment, tant qu'elles n'iront pas mieux, elles y resteront. Et pourtant, nous préférons largement les voir dehors brouter de la bonne herbe fraîche !" Pour conclure, elle demande à ceux qui pourraient croiser le chemin de troupeaux sur leur route de prêter attention à leurs actions et de les aider à retrouver leur chemin. "Si jamais vous croisez des animaux en divagation, regardez autour de vous, arrêtez votre voiture et guidez-les tranquillement vers un champ, et prévenez la ferme la plus proche (ou la gendarmerie). Surtout, ne les poursuivez pas !!!! PS : pour arrêter une génisse, écartez les bras, et parlez-lui fermement ou sautillez bras écartés", conseille-t-elle à ses abonnés, qui ont salué sa prise de parole nécessaire.