L'amour est dans le pré : Une candidate affiche une décoration d'intérieur spéciale, les internautes se régalent !

Ce lundi 30 janvier 2023 sur M6 débarquent les portraits des candidats de la 18e saison de L'amour est dans le pré. Ce ne sont pas moins de 14 nouveaux candidats, tous âgés entre 26 et 60 ans et vivant aux quatre coins de la France, qui vont tenter de trouver leur moitié au cours de cette nouvelle édition.

Comme chaque année, la pétillante Karine Le Marchand fait une nouvelle fois office d'accompagnatrice et de guide pour ces agriculteurs en mal d'amour. La plupart auront d'ailleurs bien besoin d'un support émotionnel solide puisque ce nouveau casting se veut particulièrement fort. Depuis plusieurs semaines, des infos sur les profils de nos agriculteurs ne cessent de tomber. Ainsi on a déjà pu en savoir un peu plus sur Charles qui a perdu sa maman très tôt dans de terribles circonstances... Et des drames, ils ont été plusieurs à en vivre comme Perrine, malade, Christine qui a tout perdu suite à une histoire d'amour ou encore Olivier obligé de vivre avec un défibrillateur pour des raisons bien tristes...

Parmi les premiers portraits dévoilés ce soir, il y a donc eu celui de Christine, éleveuse de Beaucerons basée en Nouvelle-Aquitaine. Si la candidate a vécu une rupture douloureuse après avoir tout plaqué, ce n'est pas ce qui a le plus fait réagir la Toile... Contre toute attente, les internautes se sont surtout attardés sur la décoration un peu spéciale de son intérieur... Entre trophées de concours de beauté canins, peluches à foison et bibelots mettant en scène son amour pour les loups, l'agricultrice a régalé le réseau social à l'oiseau bleu. "Non mais je me barre à toute vitesse !", "On sait pas si c'est un canapé ou un autel de sacrifice", "Je crois qu'elle aime les chiens...", "Mais qu'est-ce que c'est que ça ?!", peut-on notamment lire parmi les tweets les plus drôles et les plus likés.