"Restez bien tranquilles" : Nabilla Benattia critiquée pour une pratique jugée dangereuse pour Leyann, elle réplique

Nabilla Benattia le sait bien, partager quelques bribes de sa vie peut lui attirer quelques critiques. Mais l'épouse de Thomas Vergara a appris à passer outre depuis toutes ces années, même quand il s'agit de réflexions sur ses fils Milann et Leyann (2 ans et 6 mois). Elle l'a prouvé ce jeudi 19 janvier 2023, sur Snapchat.

Ce matin, Nabilla Benattia a partagé des images de Leyann en train de faire du youpala (un trotteur utilisé par un bébé pour marcher sans l'aide d'un adulte, une pratique jugée dangereuse car elle peut provoquer des accidents et retarder la motricité de l'enfant d'après des études). Face à lui se trouvait Thomas Vergara, ébloui par son fils. "C'est le retour du youpala. Prends ton temps mon fils. Même si tu marches à 15 ans, ce n'est pas grave", a quant à elle confié la belle brune de 30 ans. Si par la suite, elle est passée à autre chose, elle a reçu des messages de femmes lui reprochant d'avoir utilisé cet objet pour son fils.

Un peu plus tard dans la journée, Nabilla a donc souhaité prendre la parole sur le sujet, afin de répondre à ses détracteurs. "Ce matin, on a mis Leyann dans le youpala. Et j'ai encore toutes les mamans parfaites qui m'ont envoyé des messages pour me dire : 'Oui, ce n'est pas bien.' On l'avait fait pour Milann, il va très bien. Il a couru avant de marcher, donc merci de vos conseils, je les regarde... Mais franchement, on ne le met pas toute la journée. On ne le met que quelques minutes par jour, donc ça ne va pas le tuer. (...) Certains disent que ce n'est pas bien pour la motricité. Je ne pense pas que trente minutes par jour ça fasse quelque chose. Il est content, il peut bouger un peu car il ne rampe pas encore", a confié la mère de famille dans un premier temps.

Nabilla Benattia accusée de préférer Milann à Leyann

Nabilla Benattia a ensuite avoué qu'elle faisait moins attention aux remarques, car Leyann était son deuxième enfant. "Donc je ne vais pas faire comme pour le premier. Je me rendais malade. Et franchement, celles qui agressent les mamans qui ont un premier enfant, en mode 'ne faites pas ci, ne faites pas ça', vous êtes vraiment de mauvaises personnes. Au début, on n'est pas bien, on ne sait pas. Et vous mettez la pression. Maintenant que c'est mon deuxième, restez bien tranquilles", a-t-elle averti.

Ce n'est pas tout. Nabilla a également répondu aux personnes l'accusant de préférer son fils Milann à Leyann. "Vous êtes des psychopathes. Vous êtes des fous. Ce sont mes enfants, vous êtes débiles. Je les aime pareil. Sauf que l'autre il est plus petit. Quand je suis avec lui, je l'ai dans les bras donc je ne prends pas mon snap tout le temps pour le filmer", s'est-elle indignée.