"Si jamais je suis tuée..." : Marie Garet (Secret Story) traquée et en danger, un message glaçant révélé

Marie Garet, en danger de mort ? Le 23 février 2023, l'ancienne candidate de télé-réalité révélée dans Secret Story 5 en 2011 a partagé un message terrifiant au Youtubeur Sam Zirah indiquant qu'elle était victime d'un énorme racket dans la ville où elle réside : Alès. La voix tremblante, elle explique dans ce long message vocal le calvaire qu'elle vit au quotidien. "Il y a un truc énorme qui est en train de m'arriver. On me menace de mort. Ecoute, au moins si jamais je suis tuée, tu auras la Une du sujet. Je suis en train de vivre un racket assez énorme sur Alès. Avec mon compagnon, on nous vole nos voitures, on les revend en toute impunité. Le commissariat d'Alès est au courant", confie-t-elle.

Inquiète pour sa vie, elle ajoute : "Et je pense que la suite des événements, ça va être un kidnapping en échange de rançons. C'est en lien avec une famille et les cités d'Alès qui sont en train de nous faire vivre l'enfer. On est obligés de se cacher, je ne peux plus travailler. On nous surveille. (...) J'espère te revoir un jour". Des propos glaçants qui pourraient laisser présager le pire pour la jeune femme.